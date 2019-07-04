《善良的天使》终极预告 《善良的天使》制片方根据社交平台上网友关注的几个片中人物，特地推出“感动世界的面孔”系列海报，到美国校园推广珠算的李绵军、埃塞俄比亚的中国架桥工人等四个人物纷纷亮相。









《善良的天使》平民故事最动人 四张感动世界的面孔引关注





《善良的天使》由两届奥斯卡最佳纪录片导演柯文思（Malcolm Clarke）执导、金马奖获奖制片人韩轶和美国知名制片人William Mundell联合制片。影片历时5年，辗转全球四大洲，从800小时素材中，选择中美两国普通人的生动感人的故事。

















片方最新公布的四张人物海报，分别是把珠算推广到美国中小学校园的“珠算大使”李绵军，密西西比河畔的小镇上曾经接待过中国重要领导人的美国农场主夫妇、把橄榄球运动带到中国上海的美国海军陆战队退役队员Memo，还有到埃塞尔比亚架桥的中国工人保旺礼。这四个人物代表了全球化背景下，中美两国关系不断发展的大时代中，为了生活而奔波到异国，从而促进了中国和美国的民间交流的普通的中国人和美国人。





正如导演柯文思所说：“需要一个从世界来观察中美关系背后普通人命运的视角”。





网友热议《善良的天使》：感动是因为真实

















《善良的天使》上映以来，引发观众在社交媒体上的热烈讨论，其中一名叫Flora的网友在一篇公众号文章下面留言说，片中那位橄榄球教练Memo就曾经教过她，看到Memo出现在银幕上非常激动，她说她现在跟Memo依然是很好的朋友。





来自四川的一位媒体人在社交媒体上发表观后感说，“镜头下的中国人在全世界的努力，饱含家人分离之苦，奋斗在世界的每一个角落。中国人以自强不息的精神，为国为家创造一个又一个的奇迹。”让她非常感动。





据悉，《善良的天使》从2018年下半年以来，就开始从美国华盛顿到中国北京，从美国中部小镇到中国各地做提前放映，每一场都一票难求，映后讨论十分热烈。随着该片在中国正式上映，关于片中宏大主题下的普通人的感人故事，将会引发更加持久而广泛的讨论。



