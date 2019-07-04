2019-07-04 18:04:02 来源：Mtime时光网
编辑：羊羊
导演：扎克·施奈德
主演：本·阿弗莱克
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Zack Snyder
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金门少爷
33秒前
反正要重新来过，这都没用
4-30
2分钟前
建议扎导投奔漫威
澈爷
10分钟前
半路退出，肯定是华纳不满意的意思，为了不影响电影，说成因私事和平退出。老实说，扎克施耐德确实对电影精化不擅长，剪辑版总是优于剧场版太多。不过无论有人喜欢有人厌，他独立执导的DC大片不管质量如何，票房都是稳赚的。所以正联扑街绝对不是他一个的责任。
超赫兹
23分钟前
不单单是扎导有怨念，影迷也有怨念。
漫威电影宇宙
38分钟前
至今耿耿于怀，怪谁？不还要怪自己？拍着拍着 自己选择退出项目谁都别怨
打不死滴蟑螂25分钟前
扎导明显不是正常人，女儿死了，就应该像什么事情都没有发生一样，好好的工作才对
宅思宇17分钟前
。。。华纳要他退出的
M_299026629
57分钟前
拍的一坨屎，天天曝什么概念图 删减版，烂就是烂哪来那么多借口。彻底毁了DCEU，正义联盟这张王炸就只有海王一半的票房亏本亏到姥姥家
专治脑残智障
1小时前
凯文·辻源这啥比
三菱机
自己的心血被魔改成四不像，放在谁身上都不好过这个坎吧。支持扎导！望有朝一日能看到导剪版！
阿呆A
扎导满心怨念u
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