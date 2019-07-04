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“扎导”再次曝光《正义联盟》概念图

来近距离地欣赏下原本应现身的达克·赛德

2019-07-04 18:04:02 来源：Mtime时光网

概念图中的达克·赛德显然是年轻时的形象。


      时光网讯 日前，导演扎克·施奈德又曝光一张《正义联盟》的概念图，近距离展示了其为电影设计的超级反派达克·赛德的形象。

      达克赛德是美国DC漫画旗下的超级反派，本名乌克萨斯，是多元宇宙中最可怕的星球天启星的统治者，也是宇宙中现存的最可怕最强大的邪神。概念图中的达克·赛德显然是年轻时的形象。


扎导此前曝光的概念图

      随着本·阿弗莱克卸任蝙蝠侠、亨利·卡维尔的《超人：钢铁之躯2》遥遥无期，想让华纳放出扎克·施奈德剪辑版《正义联盟》已无可能。从扎克·施奈德如此执着地在社交媒体上放料来猜测，他对自己剪辑版本的《正义联盟》没上映这事，至今还耿耿于怀呐。

   编辑：羊羊

关键词： 正义联盟 扎克·施奈德
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正义联盟

正义联盟 (2017)

7.3

导演：扎克·施奈德

主演：本·阿弗莱克

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扎克·施奈德

扎克·施奈德

Zack Snyder

职业：导演 | 制作人

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