概念图中的达克·赛德显然是年轻时的形象。











达克赛德是美国DC漫画旗下的超级反派，本名乌克萨斯，是多元宇宙中最可怕的星球天启星的统治者，也是宇宙中现存的最可怕最强大的邪神。概念图中的达克·赛德显然是年轻时的形象。







扎导此前曝光的概念图





随着本·阿弗莱克卸任蝙蝠侠、亨利·卡维尔的《超人：钢铁之躯2》遥遥无期，想让华纳放出扎克·施奈德剪辑版《正义联盟》已无可能。从扎克·施奈德如此执着地在社交媒体上放料来猜测，他对自己剪辑版本的《正义联盟》没上映这事，至今还耿耿于怀呐。