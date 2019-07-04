根据协议，麦肯齐将分得两人此前共同持有的亚马逊股份的25%，也就是4%的亚马逊股份，总计约380亿美元（约2700亿人民币）。











今年1月，贝佐斯和麦肯齐宣布结束25年婚姻。根据协议，麦肯齐将分得两人此前共同持有的亚马逊股份的25%，也就是4%的亚马逊股份，总计约380亿美元（约2700亿人民币）。同时麦肯齐放弃了在亚马逊公司的投票权，并将她此前拥有的《华盛顿邮报》和太空探索公司Blue Origin的所有股份转让给了贝佐斯。





另据Bloomberg亿万富翁指数显示，即便在分割财产之后，亚马逊的这位首席执行官兼创始人杰夫·贝佐斯仍然是世界上最富有的人，估计净资产为1180亿美元。同时麦肯齐上榜第22位。





此外，麦肯齐在今年5月签署了“捐赠誓言”，宣布将捐出自己半数以上财富用于慈善事业，目前看来这一捐赠数额接近180亿美元。（“捐赠誓言”是巴菲特和微软传世人比尔·盖茨2010年发起的一项劝募善款运动，鼓励超级富豪们在有生之年或遗嘱中把大部分财富捐献给慈善事业。）





麦肯齐可谓亚马逊的共同创始人之一，她从从普林斯顿大学毕业后，在投资管理公司D.E.Shaw担任研究助理，贝佐斯当时是该公司的副总裁之一。二人相识不到一年后结婚。1994年，这对夫妇辞掉了工作，前往西雅图创建亚马逊。麦肯齐当时成为了亚马逊的会计，是亚马逊最早的员工之一。同时，麦肯齐还是一位小说家，她在2005出版了小说《路德·奥尔布赖特的考验》，2013年出版了《陷阱》。两人结婚25年，育有四个孩子。