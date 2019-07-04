网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

贝佐斯"史上最贵"离婚协议本周生效

财产分割后仍是世界首富 前妻分得约380亿美元

2019-07-04 18:21:11 来源：Mtime时光网

根据协议，麦肯齐将分得两人此前共同持有的亚马逊股份的25%，也就是4%的亚马逊股份，总计约380亿美元（约2700亿人民币）。


　　时光网讯 世界首富杰夫·贝佐斯的“史上最贵”离婚协议将于本周正式生效，前妻麦肯齐将分得亚马逊公司的4%股份，总计约380亿美元（约2700亿人民币）。

　　今年1月，贝佐斯和麦肯齐宣布结束25年婚姻。根据协议，麦肯齐将分得两人此前共同持有的亚马逊股份的25%，也就是4%的亚马逊股份，总计约380亿美元（约2700亿人民币）。同时麦肯齐放弃了在亚马逊公司的投票权，并将她此前拥有的《华盛顿邮报》和太空探索公司Blue Origin的所有股份转让给了贝佐斯。

　　另据Bloomberg亿万富翁指数显示，即便在分割财产之后，亚马逊的这位首席执行官兼创始人杰夫·贝佐斯仍然是世界上最富有的人，估计净资产为1180亿美元。同时麦肯齐上榜第22位。

　　此外，麦肯齐在今年5月签署了“捐赠誓言”，宣布将捐出自己半数以上财富用于慈善事业，目前看来这一捐赠数额接近180亿美元。（“捐赠誓言”是巴菲特和微软传世人比尔·盖茨2010年发起的一项劝募善款运动，鼓励超级富豪们在有生之年或遗嘱中把大部分财富捐献给慈善事业。）

　　麦肯齐可谓亚马逊的共同创始人之一，她从从普林斯顿大学毕业后，在投资管理公司D.E.Shaw担任研究助理，贝佐斯当时是该公司的副总裁之一。二人相识不到一年后结婚。1994年，这对夫妇辞掉了工作，前往西雅图创建亚马逊。麦肯齐当时成为了亚马逊的会计，是亚马逊最早的员工之一。同时，麦肯齐还是一位小说家，她在2005出版了小说《路德·奥尔布赖特的考验》，2013年出版了《陷阱》。两人结婚25年，育有四个孩子。

   编辑：ruo

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 贝佐斯 离婚 麦肯齐
关注时光网微信

相关电影/影人

杰夫·贝佐斯

杰夫·贝佐斯

Jeff Bezos

职业：演员

查看影人作品  >

会员评论 (6)

发表

本周热读

1

《蜘蛛侠：英雄远征》彩蛋全解析

不夸张！漫威电影宇宙最惊喜的一部

讲彩蛋之前我想先吹几句《英雄远征》，你们别说我收钱。
2

首位华裔邦女郎，至今仍是传奇

"伦敦流量小花"周采芹:如果温柔的话,我会死

52
海外华裔演员中，男有李小龙，女有周采芹。
3

《速度与激情:特别行动》曝全新中文预告

海量新镜头曝光 花式漂移&空陆大战眼花缭乱

两大硬汉道恩·强森、杰森·斯坦森携手亮相，无论花式漂..
4

《蜘蛛侠：英雄远征》欢乐片场照合辑

赞达亚拍高空戏不用替身 吓到忘乎所以

17
让我们来一同回顾下《蜘蛛侠：英雄远征》的拍摄片场照，..
5

亨利卡维尔Netflix"巫师"曝海报和剧照

同名游戏风靡全球 第一季将上线8集

14
亨利卡维尔扮演猎魔人杰洛特，为了保护奇幻大陆他将对付..

查看更多