崔东勋导演新作将拍外星人，此前因为确诊鼻咽癌而错过合作的金宇彬有望通过该片回归影坛，同时有望加盟的演员还有全智贤、柳俊烈和金泰梨。















那之后的两年多时间里，金宇彬接受了抗癌治疗，最近先后被拍到和EXO成员兼演员DO都暻秀同游日本，以及和赵寅成参加佛教仪式。据身边工作人员透露，其身体状况在今年明显有所好转。最近更是频繁传出“复归”一说。据知情人透露，相比电视剧，金宇彬很有可能率先回归大银幕，“很可能是崔东勋导演的新作”。





崔东勋导演和全智贤在《暗杀》片场





崔东勋导演的《夺宝联盟》和《暗杀》都曾登陆中国内地院线 崔东勋导演的《夺宝联盟》和《暗杀》都曾登陆中国内地院线













但因为目前影片剧本尚未完成，演员的经纪公司给出的回复都是“在确认日程”，“还没有拿到剧本”，“任何事情都没有确定”。虽然一切都没有定数，但可以肯定的是，这部科幻电影将和《夺宝联盟》、《暗杀》一样汇集群星阵容。

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