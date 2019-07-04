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全智贤有望加盟"暗杀"导演科幻新作

金宇彬病情好转望复出 柳俊烈金泰梨加盟讲外星人故事

2019-07-04 21:48:42 来源：Mtime时光网

崔东勋导演新作将拍外星人，此前因为确诊鼻咽癌而错过合作的金宇彬有望通过该片回归影坛，同时有望加盟的演员还有全智贤、柳俊烈和金泰梨。
　　时光网讯 《夺宝联盟》《暗杀》导演崔东勋的最新“群星阵容”科幻大片将于今年底明年初开机。此前因为确诊鼻咽癌而错过与之合作的金宇彬有望通过该片回归影坛，同时有望加盟的演员还有全智贤柳俊烈金泰梨



　　2017年崔东勋和金宇彬曾经敲定合作韩国翻拍版的《窃听风云》，但同年5月金宇彬被确诊鼻咽癌，为了治疗停止了所有工作。崔东勋导演随后决定无限期搁置影片拍摄等待金宇彬回归，并解散了已经组建有段时间的拍摄团队。

　　那之后的两年多时间里，金宇彬接受了抗癌治疗，最近先后被拍到和EXO成员兼演员DO都暻秀同游日本，以及和赵寅成参加佛教仪式。据身边工作人员透露，其身体状况在今年明显有所好转。最近更是频繁传出“复归”一说。据知情人透露，相比电视剧，金宇彬很有可能率先回归大银幕，“很可能是崔东勋导演的新作”。

崔东勋导演和全智贤在《暗杀》片场


崔东勋导演的《夺宝联盟》和《暗杀》都曾登陆中国内地院线

　　崔东勋导演的这部科幻新作会有外星人登场，将是一部“讲述2019年在韩国生活的外星人的故事”。据称该片可能会和《与神同行》系列一样同时拍摄1、2部，最近第一部的剧本初稿已经完成，目前正在创作第二部剧本。该项目原本计划今年10、11月开机，但是根据目前的准备情况可能会推迟到明年初。

　　除了金宇彬、与崔东巡导演合作做《夺宝联盟》和《暗杀》的全智贤，出演《请回答1988》后跃升一线男星行列的柳俊烈，以及二十代极具代表性的当红女演员金泰梨都有望出演该片。柳俊烈和金泰梨也有望继《小森林》之后再度合作。

　　但因为目前影片剧本尚未完成，演员的经纪公司给出的回复都是“在确认日程”，“还没有拿到剧本”，“任何事情都没有确定”。虽然一切都没有定数，但可以肯定的是，这部科幻电影将和《夺宝联盟》、《暗杀》一样汇集群星阵容。

   编辑：ruo

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 全智贤 金宇彬 柳俊烈 崔东勋
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