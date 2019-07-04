2017年崔东勋和金宇彬曾经敲定合作韩国翻拍版的《窃听风云》
，但同年5月金宇彬被确诊鼻咽癌，为了治疗停止了所有工作。崔东勋导演随后决定无限期搁置影片拍摄等待金宇彬回归，并解散了已经组建有段时间的拍摄团队。
那之后的两年多时间里，金宇彬接受了抗癌治疗，最近先后被拍到和EXO成员兼演员DO都暻秀同游日本，以及和赵寅成参加佛教仪式。据身边工作人员透露，其身体状况在今年明显有所好转。最近更是频繁传出“复归”一说。据知情人透露，相比电视剧，金宇彬很有可能率先回归大银幕，“很可能是崔东勋导演的新作”。
崔东勋导演和全智贤在《暗杀》片场
崔东勋导演的《夺宝联盟》和《暗杀》都曾登陆中国内地院线
崔东勋导演的这部科幻新作会有外星人登场，将是一部“讲述2019年在韩国生活的外星人的故事”。据称该片可能会和《与神同行》
系列一样同时拍摄1、2部，最近第一部的剧本初稿已经完成，目前正在创作第二部剧本。该项目原本计划今年10、11月开机，但是根据目前的准备情况可能会推迟到明年初。
除了金宇彬、与崔东巡导演合作做《夺宝联盟》
和《暗杀》的全智贤，出演《请回答1988》
后跃升一线男星行列的柳俊烈，以及二十代极具代表性的当红女演员金泰梨都有望出演该片。柳俊烈和金泰梨也有望继《小森林》之后再度合作。
但因为目前影片剧本尚未完成，演员的经纪公司给出的回复都是“在确认日程”，“还没有拿到剧本”，“任何事情都没有确定”。虽然一切都没有定数，但可以肯定的是，这部科幻电影将和《夺宝联盟》、《暗杀》一样汇集群星阵容。
编辑：ruo