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有一种恐怖，叫伊藤润二

起底当代日本恐怖大师的鬼魅世界

2019-07-05 07:28:51 来源：Mtime时光网

伊藤润二的经典作品，还得从《富江》系列说起。

　　时光网特稿 全班同学合谋杀死了一位名叫富江的女孩，但是第二天，她又出现在教室后排的座位上。

　　这是伊藤润二在《富江》系列中描绘的一个故事。

　　随着网络时代的普及，伊藤润二早已成为日本恐怖漫画的代名词。《富江》《双一》《长梦》《漩涡》……他和他笔下的恐怖故事，已经成为一代人心中的童年阴影。

　　在这个酷暑难当的时候，不妨让伊藤润二的恐怖故事，为你的后背带来一丝丝寒气。

伊藤润二：在姐姐的“关怀”下长大

　　1963年，伊藤润二出生在日本岐阜县的一座乡间小镇上。

　　小时候的伊藤性格有些内向，家里的两位姐姐对他关怀倍至，尤其是长姐的爱好，直接影响了他的人生轨迹。

伊藤润二

　　上世纪60年代的日本恐怖漫画界，几乎是楳图一雄的天下，不夸张的说他在这一领域的地位相当于漫画之神手冢治虫，而伊藤润二的长姐正是他的迷妹。

楳图一雄

　　不仅自己沉迷，姐姐还对小弟弟“关爱”有加：5岁生日时，伊藤润二收到了长姐的礼物，一本楳图一雄最新的恐怖漫画《木乃伊先生》。

　　在伊藤润二的记忆里，一开始，这并不是一段愉快的经历。想来也是，5岁的孩童怎么会喜欢看恐怖漫画呢？那时候的日本电视节目中，也很流行播出一些超自然相关的内容（其实直到今天也有不少），伊藤润二就跟着大姐，一边怕一边看，一边看一边哭，就这样完成了自己的恐怖启蒙。

　　看着看着，怕着怕着，伊藤润二反倒自己有了兴趣，还主动买下了人生中的第一本恐怖漫画，同样是楳图一雄的作品——恐怖短篇集《灵蛇》。

伊藤润二笔下自传色彩的人物——双一

　　恐怖漫画虽然故事惊悚，想象力天马行空，但往往是对人情世故、社会风俗的另类展示，幼年的伊藤润二回忆起这些少儿时光，坦言自己其实看不懂这背后的暗流涌动，但仅仅是表面的猎奇故事就已足够吸引他。怪诞的种子已在他心里扎下根，只待与他的身体一起长大。

伊藤润二版《弗兰肯斯坦》

　　中学时代的伊藤润二过的也平淡无奇，唯一值得一提的是，他将注意力分给了科幻小说一部分，自己也开始创作小说，这方面的兴趣也对他日后故事题材有明显影响，《漩涡》中不可知的先进文明，《鱼》中战争科技的反噬，《长梦》中大脑极限的探索，甚至改编玛丽·雪莱的《弗兰肯斯坦》，都不乏科幻色彩。

　　虽然从记事起，伊藤润二就喜欢画画，对超自然的事物也始终保持兴趣，但他似乎从未考虑未来要成为一位恐怖漫画家。

　　外表文质彬彬的他，对自己人生的规划就是过所谓日本“一般男性”的生活，做一个安分守己的上班族，到了合适的年纪结婚生子。所以高中毕业后，他遵从家人的建议，进入名古屋齿科技工专科就读。

　　毕业之后伊藤顺利成为一名牙科技工，具体的工作是负责牙齿模型的制作。但是在这个行业没干多久，他就打了退堂鼓，干活不利索的他，工作起来比别人都慢，为了能按时交货每天都要加班到很晚，时间长了伊藤润二的身体还吃不消。

　　“可能自己并不适合这个工作吧。”

　　虽然抱着这样的想法，但是伊藤润二也不敢贸然辞职，这时他正好看到了少女漫画杂志《万圣节月刊》，设立了以恐怖漫画家楳图一雄名字命名的“楳图赏”，以此来鼓励新人恐怖漫画家出道。

伊藤润二

　　榜样的力量是无穷的，至少这句话在伊藤润二的身上是灵验的。“楳图一雄？这不就是我最喜欢的恐怖漫画家吗！”他一拍脑袋，干脆投稿试试看。

　　那画什么好呢？伊藤润二想起自己的中学时代，有一件事一直在脑海里挥之不去。一位同学不幸遭遇车祸，之后不到俩小时就去世了，这种意外事故在小镇上自然成了大家茶余饭后的话题。平日里每天都能见到的同学就这样消失了，给伊藤润二带来很大的震动，他心里一直觉得总有一天这位同学还会回来，还会出现在教室里……

“她”回来了

　　“她”真的回来了，只不过是以漫画的形式回到了伊藤润二的生活中。

　　伊藤润二以这段经历为灵感，创造了怎么都杀不死的恐怖形象富江。而富江像细菌一样不断分裂、繁殖的设定则是源自楳图一雄的漫画。就这样，初代的《富江》故事完成，被杀害的人第二天又若无其事的重新出现在凶手们的眼前。

　　楳图一雄对伊藤润二的投稿作品青睐有加，他果不其然拿下了“楳图赏”第一名。不过此时伊藤也不敢轻易辞掉为他提供基本生活保障的本职工作，就一边画漫画一边做技工，直到1990年才辞掉工作，走上职业漫画家的道路。

　　恐怖漫画与其他漫画类型相比有一点不同，这类漫画通常以短篇为主，要在短短的一话里完成一个起承转合的故事，叙事时必须始终保持悬念，结尾的处理还得让读者意犹未尽。

《漩涡》

　　在伊藤润二漫画生涯的中早期，正是以富江、双一、押切为主角的系列漫画，以及各自独立成章的短篇作品令大家熟知。

　　而在中后期，伊藤开始涉猎中长叙事的漫画，以颇具洛夫克拉夫特气质的《漩涡》，反战思想混杂环保意识的《鱼》，政治历史题材的《忧国的拉斯普京》，以及最近改编太宰治的名作《人间失格》为代表。

　　而伊藤润二的经典作品，还得从《富江》系列说起。

作者：日灼   编辑：日灼

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关键词： 伊藤润二

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职业：编剧

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