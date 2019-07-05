





昆汀在《杀死比尔》片场





那这弥足珍贵的第十部要拍什么？据现在的情况看，很有可能是一部《星际迷航》电影。昆汀的剧本已经写好了，跟派拉蒙也进行了沟通，具体会不会以导演的身份参与，现在还未确定。





“我觉得在院线电影方面，我现在已经走到了尽头，”昆汀说，“我更希望写书，或者写舞台剧，依然保持创作力，我把我所有的一切都已经给了电影，”他又补充道，“如果《好莱坞往事》表现真的不错，我可能就不拍第十部了，可能现在就停了，也许我未来才会停下来，到时候看吧。”













所以这到底是不是昆汀导演职业生涯的终结？想想看，昆汀要是写书，我还挺愿意买的，不过有意思的是，《好莱坞往事》本来就是要写成一本小说，后来昆汀拍出了电影。





而值得注意的是，昆汀用到的是“院线电影”一次，他近日为Netflix重新剪辑了《八恶人》，也说明他对流媒体这种形式是接受的，也许以后要专心拍网大呢？