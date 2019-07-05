时光网讯 昆汀·塔伦蒂诺
可能要提前退休了！他2012年时曾表示，拍完十部电影就退出影坛；2014年时重申了这一想法，“我觉得一个人不该在舞台上待到大家都求着你退休的时候，我希望能在观众们对我有更多期待的时候离开、我觉得做导演是个年轻人的游戏，我也希望我的第一部和最后一部电影间，是暗中有着联系的。”
而近日在与外媒的访谈中，昆汀则改口说，可能会比计划中还要提前，假如新片《好莱坞往事》
反响良好，他可能就要就此别过了。《好莱坞往事》将于7月26日在北美公映，是昆汀所执导的第九部影片，如果你把两部《杀死比尔》
算成是一部的话，这离他的“第十部”，只剩下一部的名额了。
昆汀在《杀死比尔》片场
那这弥足珍贵的第十部要拍什么？据现在的情况看，很有可能是一部《星际迷航》电影。昆汀的剧本已经写好了，跟派拉蒙也进行了沟通，具体会不会以导演的身份参与，现在还未确定。
“我觉得在院线电影方面，我现在已经走到了尽头，”昆汀说，“我更希望写书，或者写舞台剧，依然保持创作力，我把我所有的一切都已经给了电影，”他又补充道，“如果《好莱坞往事》表现真的不错，我可能就不拍第十部了，可能现在就停了，也许我未来才会停下来，到时候看吧。”
在同一批访谈中，《好莱坞往事》的男主角之一布拉德·皮特
的看法是，他觉得昆汀没在“说大话，是非常认真的，”但也认为，“他还有其它计划，我们很长一段时间之内都不会跟他说再见。”
所以这到底是不是昆汀导演职业生涯的终结？想想看，昆汀要是写书，我还挺愿意买的，不过有意思的是，《好莱坞往事》本来就是要写成一本小说，后来昆汀拍出了电影。
而值得注意的是，昆汀用到的是“院线电影”一次，他近日为Netflix重新剪辑了《八恶人》，也说明他对流媒体这种形式是接受的，也许以后要专心拍网大呢？