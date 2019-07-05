网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

《速度与激情：特别行动》曝日版海报

系列日本票房节节攀升 同步北美8月2日上映

2019-07-05 09:00:35 来源：Mtime时光网

连对硬核好莱坞大片一向不太感冒的日本观众，也对《速度与激情》系列热情高涨。
　　时光网讯 《速度与激情：特别行动》曝光日版海报和新剧照，影片将于8月2日和北美同步登陆日本。



　　《速度与激情》在日本票房节节攀升。除了2006年《速度与激情3》《速度与激情：东京漂移》）票房略好于2009年的《速度与激情4》，该系列在日票房都随着时间的推进不断攀升——从第一部的4.5亿日元票房，到2017年《速度与激情8》40.5亿日元票房，票房翻了近10倍，在好莱坞系列大片中是罕见。





终极预告

　　《速度与激情：特别行动》是环球影业出品的速激系列外传，将围绕强森饰演的美国探员霍布斯和杰森·斯坦森饰演的前英国特工德卡特·肖讲述一个全新的硬核故事。




   编辑：SaSa

关键词： 速激 日本 强森 杰森斯坦森 衍生片 外传
关注时光网微信

相关文章

相关电影/影人

速度与激情：特别行动

速度与激情：特别行动 (2019)

0.0

导演：大卫·雷奇

主演：道恩·强森

在线播放

会员评论 (9)

发表

本周热读

1

《蜘蛛侠：英雄远征》彩蛋全解析

不夸张！漫威电影宇宙最惊喜的一部

讲彩蛋之前我想先吹几句《英雄远征》，你们别说我收钱。
2

首位华裔邦女郎，至今仍是传奇

"伦敦流量小花"周采芹:如果温柔的话,我会死

52
海外华裔演员中，男有李小龙，女有周采芹。
3

《速度与激情:特别行动》曝全新中文预告

海量新镜头曝光 花式漂移&空陆大战眼花缭乱

两大硬汉道恩·强森、杰森·斯坦森携手亮相，无论花式漂..
4

2019年上半年内地票房总结

进口片拿下5个月冠 国产片全靠春节档

总体来看，2019年上半年内地影市的票房成绩不太令人满意..
5

亨利卡维尔Netflix"巫师"曝海报和剧照

同名游戏风靡全球 第一季将上线8集

14
亨利卡维尔扮演猎魔人杰洛特，为了保护奇幻大陆他将对付..

查看更多