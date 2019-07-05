梦工厂创始人卡森伯格曾提议出7500万美元，在《绝命毒师》完结后再拍三集，每集分成5-10分钟的小片段付费播出，但这一提议被主创团队拒绝了。







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“我在最后一季播出之前4、5个月左右的时候见到了他们，”卡森伯格说，“我跟他们提议说，我愿意以2500万美元一集的价格，出资让他们再拍三集。当时他们拍《绝命毒师》的预算可是每集350万美元，所以我这7500万美元，意味着他们多拍的这三集赚的钱，可要比以往几年之内赚的所有钱加起来都要多。”卡森伯格对于《绝命毒师》的这个想法，其实就是他对于自己新开发的流媒体平台Quibi的想法。













“我当时认为，至少有1000万观众是愿意连续30天，每天付1美元，来看《绝命毒师》的，这会让我们在电视剧收益方面创造历史，”卡森伯格告诉记者，“我要是对了10%，都能挣到大钱了！总有一天，有人会这么干的，总会有人拍完《星战》之后说，有没有人想看？25美元就可以看一段，会有5亿观众来看，达成电影史上票房之最！”







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