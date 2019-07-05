时光网讯
梦工厂的联合创始人，也是迪士尼影业的前任主席杰弗里·卡森伯格
对于《绝命毒师》
当年的最后一季，想法相当激进。《纽约时报》记者在推特上发布了一篇他与卡森伯格的采访片段，后者透露说，他曾经试图给《绝命毒师》的主创团队7500万美元，希望他们在剧集完结之后再拍三集
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“我在最后一季播出之前4、5个月左右的时候见到了他们，”卡森伯格说，“我跟他们提议说，我愿意以2500万美元一集的价格，出资让他们再拍三集。当时他们拍《绝命毒师》的预算可是每集350万美元，所以我这7500万美元，意味着他们多拍的这三集赚的钱，可要比以往几年之内赚的所有钱加起来都要多。”卡森伯格对于《绝命毒师》的这个想法，其实就是他对于自己新开发的流媒体平台Quibi的想法。
他想的是把每一集拆成5-10分钟长的小片段，每天以1美元的价格播出
。《绝命毒师》团队拒绝了卡森伯格的这个提议，可能因为觉得没法再拍下去了，毕竟想想在季终集中，布莱恩·科兰斯顿
所饰的老白是什么结局嘛。现在回顾来看，卡森伯格依然认为他设想的这种播放方式，肯定能赚到大钱。
“我当时认为，至少有1000万观众是愿意连续30天，每天付1美元，来看《绝命毒师》的，这会让我们在电视剧收益方面创造历史，”卡森伯格告诉记者，“我要是对了10%，都能挣到大钱了！总有一天，有人会这么干的，总会有人拍完《星战》之后说，有没有人想看？25美元就可以看一段，会有5亿观众来看，达成电影史上票房之最！”
《绝命毒师》剧集创作人文斯·吉利甘与老白、小粉在片场
在卡森伯格的流媒体平台Quibi上，剧集就会是这样小段小段播放，该平台明年4月平台正式上线。