网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

"绝命毒师"曾拒绝7500万美元再拍三集

这三集会被分成5-10分钟的小片段付费播出

2019-07-05 09:09:08 来源：Mtime时光网

梦工厂创始人卡森伯格曾提议出7500万美元，在《绝命毒师》完结后再拍三集，每集分成5-10分钟的小片段付费播出，但这一提议被主创团队拒绝了。


　　时光网讯　梦工厂的联合创始人，也是迪士尼影业的前任主席杰弗里·卡森伯格对于《绝命毒师》当年的最后一季，想法相当激进。《纽约时报》记者在推特上发布了一篇他与卡森伯格的采访片段，后者透露说，他曾经试图给《绝命毒师》的主创团队7500万美元，希望他们在剧集完结之后再拍三集

　　“我在最后一季播出之前4、5个月左右的时候见到了他们，”卡森伯格说，“我跟他们提议说，我愿意以2500万美元一集的价格，出资让他们再拍三集。当时他们拍《绝命毒师》的预算可是每集350万美元，所以我这7500万美元，意味着他们多拍的这三集赚的钱，可要比以往几年之内赚的所有钱加起来都要多。”卡森伯格对于《绝命毒师》的这个想法，其实就是他对于自己新开发的流媒体平台Quibi的想法。


动画片《辛巴达七海传奇》配音现场，右边的就是卡森伯格

　　他想的是把每一集拆成5-10分钟长的小片段，每天以1美元的价格播出。《绝命毒师》团队拒绝了卡森伯格的这个提议，可能因为觉得没法再拍下去了，毕竟想想在季终集中，布莱恩·科兰斯顿所饰的老白是什么结局嘛。现在回顾来看，卡森伯格依然认为他设想的这种播放方式，肯定能赚到大钱。

　　“我当时认为，至少有1000万观众是愿意连续30天，每天付1美元，来看《绝命毒师》的，这会让我们在电视剧收益方面创造历史，”卡森伯格告诉记者，“我要是对了10%，都能挣到大钱了！总有一天，有人会这么干的，总会有人拍完《星战》之后说，有没有人想看？25美元就可以看一段，会有5亿观众来看，达成电影史上票房之最！”


《绝命毒师》剧集创作人文斯·吉利甘与老白、小粉在片场

　　在卡森伯格的流媒体平台Quibi上，剧集就会是这样小段小段播放，该平台明年4月平台正式上线。

   编辑：甄甏甏

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 绝命毒师 杰弗里·卡森伯格
关注时光网微信

相关电影/影人

绝命毒师

绝命毒师 (2008)

9.0

导演：米歇尔·迈凯伦

主演：布莱恩·科兰斯顿

在线播放

杰弗里·卡森伯格

杰弗里·卡森伯格

Jeffrey Katzenberg

职业：制作人 | 编剧

查看影人作品  >

相关文章

会员评论 (1)

发表

本周热读

1

《蜘蛛侠：英雄远征》彩蛋全解析

不夸张！漫威电影宇宙最惊喜的一部

讲彩蛋之前我想先吹几句《英雄远征》，你们别说我收钱。
2

首位华裔邦女郎，至今仍是传奇

"伦敦流量小花"周采芹:如果温柔的话,我会死

52
海外华裔演员中，男有李小龙，女有周采芹。
3

《速度与激情:特别行动》曝全新中文预告

海量新镜头曝光 花式漂移&空陆大战眼花缭乱

两大硬汉道恩·强森、杰森·斯坦森携手亮相，无论花式漂..
4

2019年上半年内地票房总结

进口片拿下5个月冠 国产片全靠春节档

总体来看，2019年上半年内地影市的票房成绩不太令人满意..
5

亨利卡维尔Netflix"巫师"曝海报和剧照

同名游戏风靡全球 第一季将上线8集

14
亨利卡维尔扮演猎魔人杰洛特，为了保护奇幻大陆他将对付..

查看更多