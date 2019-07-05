《机动战士高达NT》终极预告及海报双发，该片7月12日在中国上映，这也是40年来高达作品首次登陆中国内地大银幕。

《机动战士高达NT》终极海报 时光网讯 日本动漫文化风靡全球，佳作也是层出不穷。但能将一个动漫IP做到40年经久不衰、其持续输出年轻化续作并且范围辐射全球的相信有且只有《机动战士高达》了。 日本动漫文化风靡全球，佳作也是层出不穷。但能将一个动漫IP做到40年经久不衰、其持续输出年轻化续作并且范围辐射全球的相信有且只有《机动战士高达》了。









据悉，中国限定版海报是由以绘制帅气机器人形象闻名的原画师金世俊老师亲自操刀绘制。画面中独角兽高达三号机“凤凰”和MSN-06S新安州原石两台机甲屹立于大地之上，以低头俯瞰的姿态凝视着四位主角，海报清晰地展现了自然人、强化人与新人类之间错综复杂的关系。

























电影《机动战士高达NT》即将于7月12日登陆全国院线。



