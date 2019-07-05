时光网讯
日本动漫文化风靡全球，佳作也是层出不穷。但能将一个动漫IP做到40年经久不衰、其持续输出年轻化续作并且范围辐射全球的相信有且只有《机动战士高达》了。
它在世界范围内的影响力究竟有多大呢？为了筹备2020年奥运会，日本启动了“G-SATELLITE Go to Space”项目，将两个高达模型送入太空，这足以说明“高达”对日本动漫文化不可替代的意义，以及高达IP在国际上的超高认知度与其深远的影响力。7月12日，科幻史诗动画电影《机动战士高达NT》
将正式在中国内地各大院线上映，这也是40年来高达作品首次登陆中国内地大银幕。今日，片方曝光了影片的中国定制版终极海报和终极预告。
据悉，中国限定版海报是由以绘制帅气机器人形象闻名的原画师金世俊老师亲自操刀绘制。画面中独角兽高达三号机“凤凰”和MSN-06S新安州原石两台机甲屹立于大地之上，以低头俯瞰的姿态凝视着四位主角，海报清晰地展现了自然人、强化人与新人类之间错综复杂的关系。
相较于日本版三款海报，中国限定版海报着力于角色关系的表达及影片剧情的延展，将《机动战士高达NT》
宏伟的科幻史诗感展现得淋漓尽致。这也是日升社和金世俊老师献给广大中国高达粉丝的特殊礼物。
此前，为了让高达粉丝能充分感受到40周年的仪式感，官方发布了“高达NT中国粉丝宣传助推企划”活动，这让《机动战士高达NT》
成为中国首部粉丝参与宣传的日漫电影。活动一经发出即得到粉丝的热情响应，纷纷参与创作投稿，为电影宣传助力。终极海报中使用的slogan“高达出击”正是出自中国粉丝之手。
电影《机动战士高达NT》即将于7月12日登陆全国院线。