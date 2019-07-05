《中国机长》新剧照曝光，朱亚文、李现、吴樾、余皑磊等男星集体出镜，共同演绎奇迹背后的英雄们。











据悉，黄志忠、小爱和李现分别饰演西南空管局管制中心区域管制中心带班主任、西南空管局气象中心气象预报员和西南空管局管制中心区域管制中心管制员，余皑磊饰演西部战区空军航管处值班领导，吴樾饰演成都双流国际机场股份有限公司应急指挥中心副主任，李岷城饰演西南空管局终端管制室带班主任，朱亚文饰演民航西南地区管理局四川监管局领导，周波饰演西南空管局领导，他们演绎了四川航空3U8633航班成功备降事件中各个岗位出色的工作人员。

























余皑磊、吴樾、李岷城、周波、朱亚文饰演各方配合及检查的工作人员，代表了事件背后默默付出的各个部门及相关人员，尽管每个人的戏份不多，但都细心揣摩了人物的内心并设计了各自的小动作。朱亚文虽然台词不多，但他在表演过程中添加了握住机长的手这一动作，“我觉得是这双手保全了整架飞机的安全，所以用握手的方式来传达最真切的敬意。”

























编辑：隐饮