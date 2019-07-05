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《中国机长》新剧照朱亚文李现出镜！

黄志忠余皑磊吴樾 演绎奇迹背后的英雄们

2019-07-05 10:12:37 来源：Mtime时光网

《中国机长》新剧照曝光，朱亚文、李现、吴樾、余皑磊等男星集体出镜，共同演绎奇迹背后的英雄们。
       时光网讯 近日，《中国机长》曝光了一组全新剧照，黄志忠小爱李现余皑磊吴樾李岷城周波朱亚文等男星集体出镜。



      据悉，黄志忠、小爱和李现分别饰演西南空管局管制中心区域管制中心带班主任、西南空管局气象中心气象预报员和西南空管局管制中心区域管制中心管制员，余皑磊饰演西部战区空军航管处值班领导，吴樾饰演成都双流国际机场股份有限公司应急指挥中心副主任，李岷城饰演西南空管局终端管制室带班主任，朱亚文饰演民航西南地区管理局四川监管局领导，周波饰演西南空管局领导，他们演绎了四川航空3U8633航班成功备降事件中各个岗位出色的工作人员。



      黄志忠、小爱、李现继《建军大业》后再次和刘伟强导演合作，分别饰演西南空管局相关单位的带班主任、气象预报员和管制员，与川航3U8633航班有着直接的关联，他们的一言一行也可能会影响到飞机的命运。几位演员还跟在场指导的成都空管中心相关单位领导进行了深入交流，李现谈到心得的时候说：“面对险情，空管局工作人员必须保持冷静，不能让自己的情绪影响机组人员。”

      电影《中国机长》根据2018年5月14日四川航空3U8633航班机组成功处置特情真实事件改编，对于奇迹的发生，黄志忠感慨：“这不是一个人或是几个人的胜利，这是整个民航系统各个部门共同协作的结果。”实际上，黄志忠在采访中还提到自己也经历过险情，仍然记得乘客的慌张和机组人员的镇定指挥，所以可以设身处地地去感受飞机上人们的情感与心理起伏。



     余皑磊、吴樾、李岷城、周波、朱亚文饰演各方配合及检查的工作人员，代表了事件背后默默付出的各个部门及相关人员，尽管每个人的戏份不多，但都细心揣摩了人物的内心并设计了各自的小动作。朱亚文虽然台词不多，但他在表演过程中添加了握住机长的手这一动作，“我觉得是这双手保全了整架飞机的安全，所以用握手的方式来传达最真切的敬意。”
   
      电影《中国机长》根据2018年5月14日四川航空3U8633航班机组成功处置特情真实事件改编，将于9月30日全国公映。







   编辑：隐饮

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关键词： 中国机长
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