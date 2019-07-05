海报中饰演高斯林的侯明昊神情专注地仔细研读手上的“神秘”书籍，希望可以破解能够回到过去，拯救挚友的方法；而饰演张子扬的彭昱畅一头蓬松卷发，手拿吉他，一改先前的黑框眼镜乖乖仔形象，暗示出彭昱畅的人物角色将会在影片中迎来一次颠覆性的转变。

彭昱畅饰演叛逆少年张子扬

在影片中饰演“霸王花”郭思嘉的盖玥希则戴着耳机若有所思的望向远方，或许对于她来说，青春岁月中的遗憾不止有友情，还有家庭的矛盾。值得关注的是，在人物海报中，侯明昊或微笑或沉思地出现在彭昱畅和盖玥希两人身后，让人不禁思考三人关系之中，侯明昊到底承担着怎样的角色？而海报中醒目的红色电话亭作为三人间重要的联结与线索，也给观众留下十足的想象空间。