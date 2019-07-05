时光网讯
由花明
执导，侯明昊
、彭昱畅
、盖玥希
主演的青春电影《回到过去拥抱你》
今日曝光三张人物海报，正式宣布提档至7月26日，与全国观众一起提前拥抱。海报中，侯明昊、彭昱畅、盖玥希三位主演身着白色校服，青春气息扑面而来。三人间友情关系也在海报中初见端倪，唤起大众心中那份至真至纯的校园记忆。
自《回到过去拥抱你》
定档之后，由侯明昊、彭昱畅、盖玥希所组成的“回到过去三人党”便令粉丝们期待十足。今日片方发布三张人物海报宣布影片将提前至7月26与全国观众一起重返青春，让故事继续。在此次发布的三张人物海报中，三位主演分别置身于红色电话亭后，神情严肃，暗示青春岁月除欢乐外，也会面临很多待解的“难题”。
海报中饰演高斯林的侯明昊神情专注地仔细研读手上的“神秘”书籍，希望可以破解能够回到过去，拯救挚友的方法；而饰演张子扬的彭昱畅一头蓬松卷发，手拿吉他，一改先前的黑框眼镜乖乖仔形象，暗示出彭昱畅的人物角色将会在影片中迎来一次颠覆性的转变。
在影片中饰演“霸王花”郭思嘉的盖玥希则戴着耳机若有所思的望向远方，或许对于她来说，青春岁月中的遗憾不止有友情，还有家庭的矛盾。值得关注的是，在人物海报中，侯明昊或微笑或沉思地出现在彭昱畅和盖玥希两人身后，让人不禁思考三人关系之中，侯明昊到底承担着怎样的角色？而海报中醒目的红色电话亭作为三人间重要的联结与线索，也给观众留下十足的想象空间。
电影《回到过去拥抱你》将于7月26日登陆全国院线。
编辑：隐饮