陈奕迅献唱《银河补习班》推广曲，他用温厚坚毅的声音缓缓唱出了父子间爱与成长的故事。影片主创邓超、俞白眉来到酒泉进行路演，航天人观看影片热血沸腾。















在推广曲《相信你的人》MV中，陈奕迅像是一个讲故事的人，用他温暖简单的歌声将片中马皓文陪伴马飞成长的爱与付出娓娓道来，将至深的父子情表现的有如春风。邓超在微博上透露，为了邀请陈奕迅合作，邓超、俞白眉两位导演亲自飞到香港请陈奕迅看片，看完影片后陈奕迅与其经纪人一起站起来鼓掌，亲口对邓超和俞白眉说“这个歌我唱定了”。结束观影良久，陈奕迅还是久久无法从感人的剧情中抽离出来，并对他们表示感谢，谢谢他们相信自己能诠释好这首歌。











《银河补习班》通过航天员马飞的视角，展现了一位父亲对儿子的教育之路，也投射出中国航天人坚持奋斗、辛勤奉献的精神。为了保证片中飞船发射、航天员在太空中的状态等细节的真实性，邓超、俞白眉在筹备时就曾到酒泉采风，向航天专家请教，并得到了航天人的专业指导。今天重回酒泉航天城，两位导演也格外紧张，邓超形容说：“这对我们来说是一次非常重要的考试”，不知是否能给一线航天人交出“满意答卷”。











观影后响起的热烈掌声，让两位导演“心里的石头”落了地，航天人们一致表示对影片的喜爱。一位航天人激动道：“听到片中那句‘酒泉收到’的时候，我真的是热血沸腾。感谢二位能够给我们带来这样的精彩的电影！在电影里看到了刚来这里时候的梦想，我来这里是要把血和汗洒到这里！”





电影《银河补习班》将于7月18日上映。

编辑：隐饮