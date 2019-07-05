《灰猴》曝海报定档7月18日空降暑期上映，该片由王大治、高峰、王靖云领衔主演，影片以山西雁北为大环境，用镜头描绘出山西的风土人情。









该片讲述了憨怂的小面馆老板、无良的奸商、狐假虎威的笨贼，风情万种的少妇等等23个小人物因为一个价值不菲的古董秘方而闹出的一系列乌龙。导演用镜头抽丝剥茧，以1个面馆秘方为“环”，紧紧“扣”住7条并行的故事线，展现了23个小人物面对天降横财的滑稽姿态，萌生了30次令人哭笑不得的阴差阳错。

《灰猴》同名主题曲MV 影片故事发生在山西黄花梁上的云州城，随着一件价值不菲的"古陶坛子"的出现，形形色色的人物都循着贪婪与欲望的诱饵，卷入到各种棘手的麻烦中难以脱身。导演张璞独辟蹊径，坚持“剧中的角色就是身边人”的理念，用幽默的镜头语言将一群小人物面对金钱诱惑时的滑稽百态展示给观众。





在电影《灰猴》中，导演张璞将社会中的各项利益固化为一个实际的“古董坛子”，一个个小人物轮番登场，一出出乌龙逐一揭开，共同串联成一个看似荒诞却玩味十足的故事，让观众“笑中带着思考”。





电影《灰猴》曾荣获第42届蒙特利尔国际电影节中国竞赛单元金奖，并同时入围第27届中国金鸡百花电影节国产新片展推荐，第二届平遥国际影展“从山西出发”展映单元。





《灰猴》将于7月18日全国公映。

编辑：隐饮