《速度与激情：特别行动》由杰森·斯坦森和道恩·强森两大光头男星主演，讲述一个全新的硬核故事。





时光网讯 环球影业出品的超级大片《速度与激情：特别行动》宣布中国内地定档8月23日（周五），算是收官内地暑期档。这是《速度与激情》系列的首部外传影片，没有范·迪塞尔出演。影片在北美是8月2日上映，内地晚了21天。

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《速度与激情：特别行动》由杰森·斯坦森和道恩·强森两大光头男星主演，将围绕强森饰演的美国探员霍布斯和杰森·斯坦森饰演的前英国特工德卡特·肖讲述一个全新的硬核故事。他们面对的反派是伊德瑞斯·艾尔巴饰演的反派，他的阴谋威胁到世界安排，两大光头加上女星凡妮莎·柯比一起拯救世界。









