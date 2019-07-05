2019-07-05 14:23:11 来源：Mtime时光网
中文预告片2
编辑：汀
导演：大卫·雷奇
主演：道恩·强森
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20分钟前
居然没同步或提前
新鲜的老陈皮
34分钟前
暑假保护月彻底没了，国产片继续向各大节日收缩，内地市场逐步被好莱坞攻陷！
反击好莱坞联盟17分钟前
流浪地球如果现在上映就好了
37分钟前
能不能换个名字，别叫速度与激情
嘻哈局长
40分钟前
靠，就不能提前点
反击好莱坞联盟
42分钟前
美国人的小时代，比战狼还要战狼，美分们嗨起来！*2
飛花夢影
44分钟前
虽然晚了3个周，但是讲道理，今年的引进片定档时间已经有很大进步了，很多同步甚至提前上映的，暑期档也不是国产片的天下了，当然了今年的票房不达标可能是主要原因。
凹凸曼蜀黍
50分钟前
反派貌似是强化人，但他加强加错了地方，速激宇宙强者的标志是光头，反派的头型还不够亮
喜欢说真话
51分钟前
8月23号 学生党去学校报名...🙂是不是怕上海堡垒打不过吗？
公众号口袋电影
52分钟前
今年暑期档，唯一有望冲击20亿的救市之作！
棵哇思机
55分钟前
23号，还可以…
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