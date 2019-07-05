时光网讯
日本最大电影评分网站Filmarks公开2019年上半年口碑榜，对象是2019年1月1日到6月30日在日本影院公映的电影。
虽然作为全球第三大电影市场的日本常被戏称为“超英坟场”，然而令人意外的是，评分最高的前十部作品中，超级英雄电影占据了4席。
更夸张的是，前三名全部都是超英电影。《复联4》
以将近4.6分（满分5分）的超级高分，高居榜首。而去年全年评分最高作品《波西米亚狂想曲》
得分是4.31分。
依此来看，日本观众其实还是喜欢看超英电影的。
然而这种喜欢没有通过票房强烈地反映出来。特别在超英电影风靡全球、常常占据压倒性优势的背景下，日本的反响显得相对冷静。
按日本电影市场体量是中国的四分之一来粗略换算，相当于《复联4》
15亿票房，《惊奇队长》
5亿，《海王》
4亿，《平行宇宙》2亿，其实并不那么“惨”，只是没那么“爆”。
综观2019年日本上半年票房榜前十，构成多元，国民动画（《柯南》《哆啦A梦》）占据两席，超英大片（《复联4》
）有一部，好莱坞非超英大片（《阿拉丁》
《皮卡丘》《哥斯拉》）有3部，另外4部国产真人片类型涉及历史、推理、喜剧和犯罪。
评分前十（评价数1万以上）
日本公映日期：4月19日
票房：56亿日元
日本公映日期：2月1日
票房：21.2亿日元
日本公映日期：3月8日
票房：7.6亿日元
日本公映日期：3月15日
票房：19.7亿日元
日本公映日期：5月17日
票房：27.9亿日元
日本公映日期：3月1日
票房：20.4亿日元
日本公映日期：6月7日
票房：72.1亿日元（上映中）
日本公映日期：6月28日
票房：13.2亿日元（上映中）
日本公映日期：3月8日
票房：8.2亿日元
日本公映日期：4月26日
票房：60.5亿日元
11-20名（评价数1万以上）
评价数量前十
2019年日本市场票房前十（暂）
编辑：sasa