虽然作为全球第三大电影市场的日本常被戏称为“超英坟场”，然而令人意外的是，评分最高的前十部作品中，超级英雄电影占据了4席。









依此来看，日本观众其实还是喜欢看超英电影的。





然而这种喜欢没有通过票房强烈地反映出来。特别在超英电影风靡全球、常常占据压倒性优势的背景下，日本的反响显得相对冷静。













评分前十（评价数1万以上）











日本公映日期：4月19日

票房：56亿日元











日本公映日期：2月1日

票房：21.2亿日元











日本公映日期：3月8日

票房：7.6亿日元











日本公映日期：3月15日

票房：19.7亿日元











日本公映日期：5月17日

票房：27.9亿日元











日本公映日期：3月1日

票房：20.4亿日元











日本公映日期：6月7日

票房：72.1亿日元（上映中）











日本公映日期：6月28日

票房：13.2亿日元（上映中）





日本公映日期：3月8日

票房：8.2亿日元











日本公映日期：4月26日

票房：60.5亿日元

11-20名（评价数1万以上）









评价数量前十















2019年日本市场票房前十（暂）



