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2019上半年日本口碑最好影片竟是？！

日本最大评分网站数据 《复联4》高居榜首

2019-07-05 17:11:59 来源：Mtime时光网

日本被称为“超英坟场”，然而超英电影的口碑在日本出奇地好。
　　时光网讯 日本最大电影评分网站Filmarks公开2019年上半年口碑榜，对象是2019年1月1日到6月30日在日本影院公映的电影。


　　虽然作为全球第三大电影市场的日本常被戏称为“超英坟场”，然而令人意外的是，评分最高的前十部作品中，超级英雄电影占据了4席。

　　更夸张的是，前三名全部都是超英电影。《复联4》以将近4.6分（满分5分）的超级高分，高居榜首。而去年全年评分最高作品《波西米亚狂想曲》得分是4.31分。

　　依此来看，日本观众其实还是喜欢看超英电影的。

　　然而这种喜欢没有通过票房强烈地反映出来。特别在超英电影风靡全球、常常占据压倒性优势的背景下，日本的反响显得相对冷静。

《蜘蛛侠：平行宇宙》日语配音预告

　　不过超英大片在日本也并非如媒体渲染的那样“惨”。譬如今年几部超英大片，《复联4》60.5亿日元（3.85亿元），《惊奇队长》19.7亿日元（1.25亿元），《海王》16.3亿日元（1.04亿元），《蜘蛛侠：平行宇宙》8.2亿日元（5200万元）。

　　按日本电影市场体量是中国的四分之一来粗略换算，相当于《复联4》15亿票房，《惊奇队长》5亿，《海王》4亿，《平行宇宙》2亿，其实并不那么“惨”，只是没那么“爆”。

　　综观2019年日本上半年票房榜前十，构成多元，国民动画（《柯南》《哆啦A梦》）占据两席，超英大片（《复联4》）有一部，好莱坞非超英大片（《阿拉丁》《皮卡丘》《哥斯拉》）有3部，另外4部国产真人片类型涉及历史、推理、喜剧和犯罪。
评分前十（评价数1万以上）



第十名《王者天下》3.898分
日本公映日期：4月19日
票房：56亿日元



第九名《七个会议》3.899分
日本公映日期：2月1日
票房：21.2亿日元



第八名《骡子》3.924分
日本公映日期：3月8日
票房：7.6亿日元



第七名《惊奇队长》3.947分
日本公映日期：3月15日
票房：19.7亿日元



日本公映日期：5月17日
票房：27.9亿日元



第五名《绿皮书》4.195分
日本公映日期：3月1日
票房：20.4亿日元



第四名《阿拉丁》4.236分
日本公映日期：6月7日
票房：72.1亿日元（上映中）



日本公映日期：6月28日
票房：13.2亿日元（上映中）

日本公映日期：3月8日
票房：8.2亿日元



第一名《复仇者联盟4》4.599分
日本公映日期：4月26日
票房：60.5亿日元
11-20名（评价数1万以上）

第十一名《海王》3.88分
第十二名《哥斯拉：怪兽之王》3.868分
第十三名《黑色党徒》3.866分
第十四名《雷霆沙赞！》3.848分
第十五名《爱情是什么》3.817分
第十六名《阿丽塔：战斗天使》3.814分
第十七名《宠儿》3.796分
第十八名《新欢乐满人间》3.754分
第十九名《大侦探皮卡丘》3.751分
第二十名《飞翔吧！埼玉》3.733分

评价数量前十




2019年日本市场票房前十（暂）

2.《阿拉丁》72.1亿（上映中）

   编辑：sasa

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 日本 口碑 评分 超英
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