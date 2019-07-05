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《鼠胆英雄》特辑岳云鹏被蔡明"吐槽"

小岳岳：“我会努力，对得起观众手中的电影票”

2019-07-05 17:45:26 来源：Mtime时光网

跟岳云鹏合作过很多回的“老熟人”蔡明，夸完后还忍不住“皮”一下：“虽然这么累了，也没见他怎么瘦。”
　　近日，喜剧电影《鼠胆英雄》发布一支岳云鹏幕后制作特辑，除了公开轻松、搞笑的片场花絮。

　　喜剧电影《鼠胆英雄》由束焕、邵丹联合执导，岳云鹏、佟丽娅领衔主演，韩童生、田雨、蔡明、刘威、袁弘、大鹏、邢佳栋、雷佳音、华少等实力派演员联袂出演。该片讲述了青龙帮小混混闫大海（岳云鹏饰），在追求女神杜卿（佟丽娅饰）的过程中，阴差阳错走上人生巅峰，成为大英雄的故事。
 
　　从特辑中看到，岳云鹏在片场可以说是“活宝”担当，自带喜剧效果从而带动演员放松情绪。“之前不熟，认识他都靠表情包”的佟丽娅当场和岳云鹏比拼演技憋笑看谁先输，而第一次合作的袁弘，更是对着小岳岳不停“示爱”，一会儿抱一会儿撅嘴作势要亲上去，可见剧组关系活泼温馨。值得一提的是，特辑中袁弘身穿警服，而岳云鹏却是一身囚犯装扮，联想之前两款预告片中已经曝光的岳云鹏做上高级警长的情节，这两人究竟是敌是友？两人之间会发生什么样的故事？不禁让人期待万分。

 

　　此前已经跟岳云鹏合作过很多回的“老熟人”蔡明，夸完后还忍不住“皮”一下：“虽然这么累了，也没见他怎么瘦。”
 
　　说到闫大海这个角色，岳云鹏笑着叹气：“这次拍的是一个伪卧底，卧底本来就是装的，他还是装卧底的那种，演起来非常有难度”。尽管有压力，但小岳岳也坚定地表示会将压力变成动力：“我会用自己百分百的努力，对得起观众手中的电影票。”

   编辑：汀

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 鼠胆英雄 特辑 视频
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鼠胆英雄

鼠胆英雄 (2019)

0.0

导演：束焕

主演：岳云鹏 佟丽娅

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