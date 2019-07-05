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郭敬明新片立项，这次要拍外星人

与落落合作编剧《如果声音不记得》

2019-07-05 22:13:08 来源：Mtime时光网

由郭敬明和作家落落编剧的电影《如果声音不记得》已获准拍摄。


      时光网讯 日前，国家电影局立项公示显示，由郭敬明落落编剧的电影《如果声音不记得》已获准拍摄。据悉该片改编自落落的同名小说，将由章若楠、孙晨竣主演。

      该片的故事梗概为：生活在地球的外星人辛唐在回母星的日子即将来临时，遇到了同校女生吉择，二人伪装成情侣拍视频进行网络营销。相处的过程中二人感情逐渐升温时，吉择被曝出黑暗的过去，同时辛唐的秘密也被吉择察觉……



      郭敬明上一部导演作品为《爵迹2》，由于主角范冰冰偷税漏税事件，撤档后再未放出定档消息。

      去年，落落曾将郭敬明的小说《悲伤逆流成河》搬上银幕，票房3.56亿。

   编辑：羊羊

关键词： 郭敬明 落落
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如果声音不记得

如果声音不记得 (2020)

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郭敬明

郭敬明

Jingming Guo

职业：导演 | 编剧 | 制作人 | 演员 | 原著

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落落

落落

Luo luo

职业：编剧 | 导演

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