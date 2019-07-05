由郭敬明和作家落落编剧的电影《如果声音不记得》已获准拍摄。











该片的故事梗概为：生活在地球的外星人辛唐在回母星的日子即将来临时，遇到了同校女生吉择，二人伪装成情侣拍视频进行网络营销。相处的过程中二人感情逐渐升温时，吉择被曝出黑暗的过去，同时辛唐的秘密也被吉择察觉……











郭敬明上一部导演作品为《爵迹2》，由于主角范冰冰偷税漏税事件，撤档后再未放出定档消息。





去年，落落曾将郭敬明的小说《悲伤逆流成河》搬上银幕，票房3.56亿。