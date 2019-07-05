韩国电影振兴委员会发表声明表示，《蜘蛛侠：英雄远征》的做法是有害于韩国电影上映体系的一次不当先例，并对此表示遗憾。





















在韩国，新片一般会被要求周三或者周四上映，如果遇到公休日等特殊情况的话，选择其他日期才会被允许，这是韩国市场电影发行的惯例。但《蜘蛛侠》却选择7月2日周二零点上映，虽然此前有过因为面临三天连休而有影片定档周二的情况，但是此次7月2日前后并没有连休。





2014年韩国施行的电影上映标准合同书中明确规定，一部电影的最少上映时间为7天。任何电影都要有最少7天的时间在影院上映，以保障电影足够的获得观众评判的机会，并以此保护电影产业的多样性。











6月26日上映的《疾速追杀3》《安娜贝尔3：鬼娃回家》《野兽》排片被《蜘蛛侠》挤占 6月26日上映的《疾速追杀3》《安娜贝尔3：鬼娃回家》《野兽》排片被《蜘蛛侠》挤占





在这份电影振兴委员今日（5日）发布的声明中，电影振兴委员会公平环境组成中心表示：”《蜘蛛侠：英雄远征》的周二上映，违背了业界一直遵循的常识和道德，这种做法剥夺了其它电影必须被保障的最少7天的上映日和上映机会，我们认为这是对于韩国电影业界共同生长履行协议的正面违反行为。”





公平环境组成中心表示无论什么电影，都会在电影上映标准合同书中明确写明一定要确保最少7天的上映时间，这是为了保护电影产业多样性而被强调的条款。为此，《蜘蛛侠：英雄远征》的做法是有害于韩国电影上映体系的一次不当先例，并对此表示遗憾。





据韩国电影振兴委员会数据，《蜘蛛侠：英雄远征》7月2日上映当天以67万观影人次、79%的票房占有率制霸登顶单日票房冠军，同日排名第二的《阿拉丁》和《玩具总动员4》分别动员7万和3万观影人次。截至7月4日，《蜘蛛侠》连续三天占据单日票房榜首位，累计观影人次已经达到166万。

编辑：ruo