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"蜘蛛侠英雄远征"韩国违规上映引争议

挤占"疾速追杀3"等片排片 官方表遗憾索尼反驳回应

2019-07-05 23:01:16 来源：Mtime时光网

韩国电影振兴委员会发表声明表示，《蜘蛛侠：英雄远征》的做法是有害于韩国电影上映体系的一次不当先例，并对此表示遗憾。
　　时光网讯 韩国电影振兴委员会公平环境组成中心对于《蜘蛛侠：英雄远征》于2日凌晨零时上映的违规操作表达了“遗憾”的官方立场。对此《蜘蛛侠》片方索尼影业也进行了反驳称：“因为需要和北美同步上映，并且《毒战》《犯罪都市》等一些韩国电影也有过周二上映的先例。”





　　在韩国，新片一般会被要求周三或者周四上映，如果遇到公休日等特殊情况的话，选择其他日期才会被允许，这是韩国市场电影发行的惯例。但《蜘蛛侠》却选择7月2日周二零点上映，虽然此前有过因为面临三天连休而有影片定档周二的情况，但是此次7月2日前后并没有连休。

　　2014年韩国施行的电影上映标准合同书中明确规定，一部电影的最少上映时间为7天。任何电影都要有最少7天的时间在影院上映，以保障电影足够的获得观众评判的机会，并以此保护电影产业的多样性。

　　据韩国电影振兴委员会统计数据，6月26日上映的《疾速追杀3》的排片占有率从7月1日的15.4%降至7月2日的7%，而同日上映的《安娜贝尔3：鬼娃回家》的排片占比也从7.4%降至2.1%，另一部同档的本土动作片《野兽》则从7.8%降至2%，三部影片的排片都在上映第七天，也就是7月2日当天出现了明显下降。而《蜘蛛侠：英雄远征》7月2日的排片占有率则高达55.3%，很明显挤占了前面三部电影原本必须被保障的上映机会。


6月26日上映的《疾速追杀3》《安娜贝尔3：鬼娃回家》《野兽》排片被《蜘蛛侠》挤占

　　在这份电影振兴委员今日（5日）发布的声明中，电影振兴委员会公平环境组成中心表示：”《蜘蛛侠：英雄远征》的周二上映，违背了业界一直遵循的常识和道德，这种做法剥夺了其它电影必须被保障的最少7天的上映日和上映机会，我们认为这是对于韩国电影业界共同生长履行协议的正面违反行为。”

　　公平环境组成中心表示无论什么电影，都会在电影上映标准合同书中明确写明一定要确保最少7天的上映时间，这是为了保护电影产业多样性而被强调的条款。为此，《蜘蛛侠：英雄远征》的做法是有害于韩国电影上映体系的一次不当先例，并对此表示遗憾。

　　据韩国电影振兴委员会数据，《蜘蛛侠：英雄远征》7月2日上映当天以67万观影人次、79%的票房占有率制霸登顶单日票房冠军，同日排名第二的《阿拉丁》和《玩具总动员4》分别动员7万和3万观影人次。截至7月4日，《蜘蛛侠》连续三天占据单日票房榜首位，累计观影人次已经达到166万。

   编辑：ruo

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关键词： 蜘蛛侠英雄远征 韩国票房
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