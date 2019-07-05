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国风机械动画《江南》发BEJ48主题曲MV

正片画面首曝光 为民族工业崛起加油鼓劲

2019-07-05 22:18:33 来源：Mtime时光网

影片的正片画面在这支全新的主题曲MV中首度曝光，镜头进入到机器轰鸣的清末制造局，记录了主人公阿榔从一个调皮捣蛋的弄堂少年，成长为成熟精干、独当一面的顶尖机匠。

《江南》主题曲海报

　　时光网讯  第十五届中国国际动漫游戏博览会CCG EXPO2019近日开幕，国产机械风动画电影《江南》亮相展会。影片讲述了清末制造局少年的成长故事，片中的厂区主场景被还原在了CCG现场，给动漫展带来了别样的机械重工业氛围。影片已确定将于今年的9月27日国庆即将到来之际全国上映，由BEJ48演绎的主题曲MV也正式发布。

　　这首名叫《星空闪耀的地方》的主题曲由SNH48的姐妹女团BEJ48全新创作演绎，苏杉杉、段艺璇、韩家乐、冯思佳、黄恩茹、刘姝贤六位人气团员参与演唱。在MV中，复古工装打扮的女孩们穿越回到了百年前的船厂，好似影片中的角色跨次元而来。

　　随着上月初《江南》发布首款海报和剧照场景图，影片独特的国风机械题材与画风吸引了大量漫迷的关注。影片的正片画面终于在这支全新的主题曲MV中首度曝光，镜头进入到机器轰鸣的清末制造局，记录了主人公阿榔如何从一个调皮捣蛋、经常闯祸的弄堂少年，在师傅、师兄们的帮助下不断磨砺，逐渐成长为成熟精干、独当一面的顶尖机匠。






　　这首主题曲既是对阿榔和玉兰的青春成长记录，同时也唱出了中国民族工业迎风而上、不屈不挠的精神。

　　在本届CCG上，除了这支全新发布的主题曲MV，《江南》还从长兴岛的江南造船厂运来了被称为“中华第一舰”的112舰船模坐镇会场，更特别制作了数以万计的扇子和包袋等联名宣传品奉献给漫迷，场馆内还设置了互动拍照机让观众穿越回清末的制造局。

   编辑：hello王小羊

关键词： 江南 MV
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