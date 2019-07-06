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《爱宠大机密2》：这部续集没有崩

又萌又好笑，合家欢观影的不错选择

2019-07-06 07:53:30 来源：Mtime时光网

《爱宠大机密2》没有续集总是远不及前作的问题，故事内容反而更有系列特色，又萌又好笑。

定档预告

　　时光网讯  由环球影业和照明娱乐打造的2016年首部《爱宠大机密》，虽然故事被评与迪士尼/皮克斯的《玩具总动员》重叠，超萌的主角与动画风格仍在中国市场收获近四亿人民币票房，大受国内观众欢迎。续集《爱宠大机密2》故事带出该系列特色，个性鲜明的主人翁与新角色继续在大银幕上耍萌，瞄准暑期合家欢市场。

（剧透预警）

　　导演克里斯·雷纳德与编剧布莱恩·林奇回归打造的《爱宠大机密2》，主要以家庭为背景讲述自我成长。故事一开始女主人结婚生下孩子，主人翁的爱宠麦克（由帕顿·奥斯瓦尔特接棒因性侵丑闻缠身被换角的路易斯·C·K）对家庭新成员利亚姆从敌意逐渐转为保护感十足的大哥。



　　尔后电影对分成三条线，一条跟着怕东怕西、担心小利亚姆上学遭遇世界险恶的麦克一起家庭出游，在郊区的农场与硬汉大哥Rooster（哈里森·福特配音）调教下克服焦虑忧心的个性障碍。这次麦克走出纽约这个大城市，到郊区野外体验更接近大自然的动物生活，连根挑起祂的不安全感。所幸有Rooster调教，它的性格就像福特的铁汉柔情银幕形象。



　　同时间在纽约的家中，第一集的大反派“小白”兔（英语版由喜剧演员凯文·哈特配音，中文版由陈佩斯回归配音）穿上超级英雄服装，与新角色黛西（英语版由喜剧演员蒂芬妮·哈迪什配音）一起拯救被虐的小老虎，因而惹上大麻烦。



　　第三条故事线是啾啾在拯救麦克最喜爱的玩具时，意外成为猫老大。



　　这三条故事线的起点看似毫不相关，但在片尾巧妙编织成《爱宠大机密2》的故事高潮，很有效的避免掉单一故事线太单薄、不足以撑起一部电影的麻烦。但是稍嫌美中不足的是故事里的人类家庭组成颇为单一传统，错失掉一个给孩童观众开眼界、向他们介绍多元家庭的机会。

　　不过，《爱宠大机密2》没有续集总是远不及前作的问题，故事内容反而更有系列特色，配乐和动画效果仍旧完美搭配，更罕见地在3D动画片中加入2D卡通元素，总体电影语言的运用与叙事更佳契合，又萌又好笑，是暑期家长带孩子去看电影的不错选择。

作者：Stephanie Wu   编辑：hello王小羊

关键词： 爱宠大机密2 影评 StephanieWu
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