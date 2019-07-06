《爱宠大机密2》没有续集总是远不及前作的问题，故事内容反而更有系列特色，又萌又好笑。





（剧透预警）



































第三条故事线是啾啾在拯救麦克最喜爱的玩具时，意外成为猫老大。











这三条故事线的起点看似毫不相关，但在片尾巧妙编织成《爱宠大机密2》的故事高潮，很有效的避免掉单一故事线太单薄、不足以撑起一部电影的麻烦。但是稍嫌美中不足的是故事里的人类家庭组成颇为单一传统，错失掉一个给孩童观众开眼界、向他们介绍多元家庭的机会。





不过，《爱宠大机密2》没有续集总是远不及前作的问题，故事内容反而更有系列特色，配乐和动画效果仍旧完美搭配，更罕见地在3D动画片中加入2D卡通元素，总体电影语言的运用与叙事更佳契合，又萌又好笑，是暑期家长带孩子去看电影的不错选择。