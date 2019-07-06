2019-07-06 08:33:01 来源：Mtime时光网
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第22届上海国际电影节开幕式红毯
25年闺蜜！"瑞秋""菲比"为"莫妮卡"庆生
她们是香港古装片最美的女人
她才18岁，被日媒称为"神之美少女"！
编辑：隐饮
导演：毕赣
主演：黄觉 汤唯
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导演：张艺谋
主演：邓超 孙俪
导演：胡波
主演：章宇 王玉雯
导演：贾樟柯
主演：赵涛 廖凡
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18分钟前
为什么玩具4这样的商业动画也能混到一堆文艺片里面去
木之本樱
53分钟前
华人注册的“北美野鸡影评人影评榜”
渡水33分钟前
“华人注册”就是你跳脚嚷的原因？为什么？“华人”这个词汇在你心里很廉价很丢人是吗？假如这个奖名称就叫“华人奖”你还不把屁股露出来朝它喷粪啊。
反击好莱坞联盟9分钟前
↑像楼主这流恨国者，一天不喷自己国家的人那真是浑身难受，看看前几个新闻被他们喷的
华人注册的“北美野鸡影评人影评榜”~
KODDD
1小时前
不想只看个排名，更想看看外国人是怎么评价的
T1000
看到没，北美影评人也爱装逼
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