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北美影评人口碑榜TOP20榜单新出炉

毕赣"地球"高居亚军 国产片"大象""影"入围

2019-07-06 08:33:01 来源：Mtime时光网

北美影评人口碑榜TOP20榜单新出炉，乔安娜·霍格执导的《纪念品》夺冠，毕赣执导的《地球最后的夜晚》高居亚军，国产片《大象席地而坐》、《江湖儿女》和《影》也入选前二十名。
       时光网讯 近日知名电影评论网站 MetaCritic，公布2019年上半年北美影评人口碑榜TOP2影片，其中乔安娜·霍格执导的《纪念品》以92分夺冠，中国导演毕赣执导的《地球最后的夜晚》以89分高居亚军，纪录片《阿波罗11号》以88分位列第三名，国产片《大象席地而坐》、锡兰导演的《野梨树》《滚雷巡演：鲍勃·迪伦传奇》《戴安》《黑人母亲》同时以86分并列第四名。国产片中还有《江湖儿女》《影》也入选前二十名。



15、《罪恶小城》83
16、《Wrestle》82
16、《放松者》82
20、《影》81
20、《民主的边缘》81

《纪念品》


《地球最后的夜晚》


《阿波罗11号》


《大象席地而坐》


《戴安》


《黑人母亲》


《野梨树


《滚雷巡演：鲍勃·迪伦传奇》


《江湖儿女》


《玩具总动员4》


《影》

   编辑：隐饮

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 地球最后的夜晚 大象席地而坐
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