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佐伊索尔达娜:希望卡魔拉"银护3"黑化

2014版卡魔拉未曾加入"银护" 回归or变坏?

2019-07-06 10:31:29 来源：Mtime时光网

佐伊·索尔达娜在近日的外媒采访中表示，对于《银护3》中那个从未加入过“银护”的卡魔拉，“我内心有点儿希望她能回来，回归银护的怀抱，但也有些希望她能成为坏人卡魔拉”。


　　时光网讯　“滚导”詹姆斯·古恩回归执导《银河护卫队3》之后，本片的原班人马卡司也都到齐了。他的剧本已经写完了，我们现阶段还不可能知道讲了什么，不过演员们也不知道——佐伊·索尔达娜在近日的访谈中表示，希望她的角色“卡魔拉”可以在新片中“黑化”。

　　在《复仇者联盟3：无限战争》中，卡魔拉被父亲灭霸扔到了沃米尔星球的悬崖下，她的死为灭霸换来了一颗灵魂宝石。而在《复仇者联盟4：终局之战》中，虽然我们最熟悉的主时间线中已经没有了卡魔拉，但通过时间穿越，2014年的卡魔拉重现出现在了大家（以及星爵）眼前。《复联4》中的卡魔拉从来都不是“银护”的一份子，影片结束时也不知道去了哪里。


《复联3》最后，灭霸亲手杀死了我们所熟悉的那个卡魔拉

　　在《复联4》结尾，克里斯·海姆斯沃斯所饰的“雷神”加入了银护天团，而痴情的“星爵”（克里斯·帕拉特饰）则在努力寻找着自己曾经的爱人，《银护3》可能就会从这儿开始演吧。“这一切都取决于漫威和詹姆斯·古恩想要怎样决定‘银护’和卡魔拉的命运”，佐伊在近日的西雅图ACE漫展上说，“我内心有点儿希望她能回来，回归银护的怀抱，但也有些希望她能成为坏人卡魔拉。”

　　佐伊接着说，“我从来没见过这个版本的她，而她一向是以身为致命的杀手而著称（毕竟是灭霸亲手训练出来的），是银河系中最致命的女人。所以我希望看到她的愤怒，也能让我们的表演更有层次，不过她要是能重回银护小团队也很好。”这么一想，如果卡魔拉是《银护3》的大反派，听上去还不错？漫威影业近日没有公布任何新片的公映日期，可能都卯足劲儿等着一口气在SDCC圣地亚哥漫展上炸一下吧。


《复联4》里这个卡魔拉，是从2014年穿越过来的

　　手握《银河护卫队》詹姆斯·卡梅隆（也是詹姆斯）的《阿凡达》这两个王炸级别续集电影，佐伊·索尔达娜恐怕在未来的十几年之内都不愁没有工作了。

   编辑：甄甏甏

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关键词： 佐伊·索尔达娜 卡魔拉 MCU 复仇者联盟 复联 银河护卫队 银护
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