





《复联3》最后，灭霸亲手杀死了我们所熟悉的那个卡魔拉









佐伊接着说，“我从来没见过这个版本的她，而她一向是以身为致命的杀手而著称（毕竟是灭霸亲手训练出来的），是银河系中最致命的女人。所以我希望看到她的愤怒，也能让我们的表演更有层次，不过她要是能重回银护小团队也很好。”这么一想，如果卡魔拉是《银护3》的大反派，听上去还不错？漫威影业近日没有公布任何新片的公映日期，可能都卯足劲儿等着一口气在SDCC圣地亚哥漫展上炸一下吧。







《复联4》里这个卡魔拉，是从2014年穿越过来的



