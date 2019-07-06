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漫威宇宙电影内地票房破200亿元

《复联4》票房最高 《蜘蛛侠》闯进前五名

2019-07-06 14:20:16 来源：Mtime时光网

漫威宇宙电影内地票房破200亿元，《复联4》毫无意外地以42.4亿票房稳居榜首，《复仇者联盟》系列电影占据三位，《蜘蛛侠：英雄远征》票房10.34亿闯进前五名。
       

《复仇者联盟4》内地票房超42亿

时光网讯 随着《蜘蛛侠：英雄远征》在中国内地票房票房突破10亿，漫威电影宇宙电影23部电影在中国内地的总票房也正式突破200亿元。这200亿票房，占2008年至今中国电影市场总票房的5.88%。在MCU内地票房排名前五名的电影中，《复联4》毫无意外地以42.4亿票房稳居榜首，《复仇者联盟》系列电影占据三位，还在内地热映中的《蜘蛛侠：英雄远征》票房暂为10.34亿，闯进前五名。

       漫威宇宙单片内地票房排名前十位(单位：元)：（截止7月6日）

6、《惊奇队长》10.33亿
9、《钢铁侠3》7.54亿

   编辑：隐饮

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 漫威宇宙 复仇者联盟 美国队长 蜘蛛侠
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