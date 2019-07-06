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美国反烟草组织:"怪奇物语"抽烟太多

Netflix承诺以后减少影视作品中烟草内容

2019-07-06 14:54:11 来源：Mtime时光网

《怪奇物语》被美国反烟草组织点了名，称其中每一集都会有抽烟的内容，Netflix表示以后所有的新项目，凡是评级在TV-14或者以下的美剧，或者PG-13以及以下的电影，都不会出现香烟和电子烟的镜头。


　　时光网讯　Netflix近日承诺，未来会减少自家平台影视作品中的“抽烟”内容，因有报告表示，在类似于《怪奇物语》这样的剧集中，烟草的使用实在是太多了。“Netflix强烈支持艺术表达，我们也承认抽烟是有害的，而当抽烟在银幕上以积极的形象被表现出来之后，会给年轻人带来不好的影响，”昨日一位Netflix的发言人说。

　　“以后所有的新项目，凡是评级在TV-14或者以下的美剧，或者PG-13以及以下的电影，都不会出现香烟和电子烟的镜头，除非是为了历史原因，或者为了真实性原因。对于评级更高的‘成人’内容电影，除非抽烟的内容对于艺术家的创作非常重要，或者因为决定了人物性格（在历史上或者文化上重要），也不会出现香烟和电子烟。

第三季正式中字预告

　　而且从今年晚些时候开始，剧集中是否出现抽烟的镜头，也会在平台上明确标出，这样我们的订阅会员在选择观看内容时，可以知情地做出选择。”此前，美国的反烟草组织在一份报道中表示，Netflix的项目“2015-16和2016-17这两季，比广播电视展现了太多烟草内容，而《怪奇物语》展现的最多，100%的剧集内容中（每一集）都有烟草。”

　　该报道不仅追踪影视作品中的抽烟行为，也记录盒装香烟的出场频率，指出“就流媒体平台的受欢迎程度来看，如果剧集内容过多展现抽烟，会对于当下的年轻美国人一代产生新威胁。”

   编辑：甄甏甏

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 怪奇物语 Netflix
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怪奇物语

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导演：马特·杜菲

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