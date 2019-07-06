凯文·史派西曾在去年11月被指控，性侵了一位18岁的男子，然而该男子本周五突然自愿放弃该诉讼案，但没有给出撤诉的原因。



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这份长达5页的民事起诉书，上周被提交到了麻省Nantucket市的高级法院，要求获得未公开数目的赔偿，因为这位当年被侵犯时18岁的男子，“目前承受了，以后也将承受精神上和情感上的伤害。”然而本周五，原告的律师给外媒发了一份法院文件，称当事人自愿放弃该诉讼案，“任何一方都没有损失”，这也意味着原告不可以在同样情况下（指没有新的证据），对史派西针对同一事件再次提出控告。



去年12月，史派西在性侵风波后首发声 该男子没有解释自己为什么要撤诉，他的律师拒绝给出进一步说法，史派西的律师也没有对外媒的提问做出回应，史派西依然面临着刑事诉讼。他此前否认了这一指控，今年1月，他出现在审讯的法庭上，为自己进行了“无罪辩护”，拒绝承认进行过强暴猥亵罪。

2017年，这位男子的母亲在一次新闻发布会上说，她儿子是在Nantucket的一家酒吧中，史派西为他买了酒（美国21岁以下饮酒是违法的），等到儿子喝醉后，史派西把手伸进他裤裆，抓住了他的生殖器。她补充说，史派西之后想让她儿子和他一起去另一个party，再继续喝酒，但当史派西上厕所的时候，他跑掉了。

法院文件还表示，调查人员已经拿到了受害者所拍的这一事件Snapchat视频，而史派西的律师争论说，该视频不足以定罪。

去年11月，《波士顿新闻》的一名女主播指控[凯文·史派西]，称他于2016年，在麻省的一家酒吧内对她18岁的儿子进行了猥亵行为，“抚摸和玩弄他的生殖器”，史派西也因此面临刑事指控，而这位男子昨日突然撤销了对史派西的民事诉讼。