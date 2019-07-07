时光网特稿
今年夏天，好莱坞最忙的人中，一定有乔恩·费儒
的身影。
现在正在大银幕上公映的《蜘蛛侠：英雄远征》
中，乔恩再次出演了托尼·史塔克的司机“哈皮霍根”，还跟小蜘蛛的梅姨产生了些情愫；乔恩执导的迪士尼新“真狮版”《狮子王》
，下周五马上也要在中国内地公映，比北美提前一周；
与此同时，他制片与编剧的“星战”新美剧《曼达洛人》
已经拍完，目前正在后期筹备过程中，今年11月在Disney+上首播。
《蜘蛛侠：英雄远征》中，乔恩饰演的哈皮霍根与梅姨暗生情愫
三个与迪士尼有关的巨型IP在乔恩手中同时运作，他扮演的还是三个不同身份，是实打实的宝藏大叔了。今年5月，迪士尼宣布在马上举行的自家“漫展”D23上，乔恩会被命名为“迪士尼传奇”（Disney Legend），因其对迪士尼公司所作出的贡献。
早在不声不响成为迪士尼最爱用的电影人之一以前，乔恩早早就与米老鼠家结下了不解情缘——2008年，漫威电影宇宙的开山之作《钢铁侠》
就是乔恩担任的导演，2010年的《钢铁侠2》
也是他的导演作品，只不过彼时漫威影业还没有被迪士尼收购，2012年以前的MCU电影都是派拉蒙发行的。
出生在美国纽约皇后区的乔恩·费儒，算起来还是彼得·帕克的老乡呢，身为犹太人的他，没上完大学就辍学了，跑去华尔街在贝尔斯登公司（就是08年次贷危机里面被摩根大通收购的那家）上了一段时间班，回学校又上了一会儿学，结果还差几个学分可以毕业的时候，又一次辍学了。
1988年，乔恩搬去芝加哥，想要成为喜剧演员，在几个当地的剧院都表演过。
《追梦赤子心》
在芝加哥发展期间，乔恩和西恩·奥斯汀
（《指环王》
系列里面的山姆）共同出演了经典的橄榄球电影《追梦赤子心》
，也就是要求鲁迪帮他追求女孩那个富二代。在片场认识了后来人生中合作过多次、生活中成为了挚友的文斯·沃恩
。（这部片小编强推，最好看的体育励志电影之一。）
《永远的蝙蝠侠》这张剧照中，最右就是当年的乔恩
随后，乔恩搬去了洛杉矶，在1996年自编自演的《全职浪子》
中，与文斯·沃恩再度合作，两人都迎来了事业上的突破。1997年，他客串出演了《老友记》
，饰演了女主角莫妮卡的一个百万富翁男朋友。
《老友记》里面，乔恩演了“莫妮卡”的男朋友、拳击手/百万富翁/发明家
直到2001年，乔恩拍摄了自己的导演处女长片作品《搞定》
，也是自己担任影片编剧，依然是和好兄弟文斯共同出演。同许多“演而优则导”，选择转换路线退居幕后的导演不一样的是，乔恩成为导演这件事，和他继续当演员当编剧，是完全不冲突的
。
2003年，乔恩开始了和超级英雄电影的再次接触——他在由漫威漫画改编、福斯发行的《超胆侠》
中饰演了超胆侠律师所的搭档Foggy。对，就是让“大本”本·阿弗莱克
和珍妮弗·加纳
结缘的那一部。
大本主演的《超胆侠》
后来剧版《超胆侠》里的Foggy由埃尔登·汉森扮演