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乔恩·费儒：打造了《钢铁侠》的男人

执导《狮子王》前 他早与迪士尼有不解情缘

2019-07-07 08:36:10 来源：Mtime时光网

同时参与3部巨制

参演过"超胆侠"和"蝙蝠侠"

MCU开山之作的导演

"奇幻森林"中国内地10亿票房

新"狮子王"无限真实

拍摄界面就像打VR游戏

既创新又维持经典

阵容闪耀却不用动作捕捉

《狮子王》的导演乔恩·费儒，他另外的身份你可能更加熟悉——前两部《钢铁侠》的导演，托尼·史塔克的司机哈皮·霍根，以及新任的“迪士尼传奇”
　　时光网特稿　今年夏天，好莱坞最忙的人中，一定有乔恩·费儒的身影。

　　现在正在大银幕上公映的《蜘蛛侠：英雄远征》中，乔恩再次出演了托尼·史塔克的司机“哈皮霍根”，还跟小蜘蛛的梅姨产生了些情愫；乔恩执导的迪士尼新“真狮版”《狮子王》，下周五马上也要在中国内地公映，比北美提前一周；

    与此同时，他制片与编剧的“星战”新美剧《曼达洛人》已经拍完，目前正在后期筹备过程中，今年11月在Disney+上首播。


《蜘蛛侠：英雄远征》中，乔恩饰演的哈皮霍根与梅姨暗生情愫

　　三个与迪士尼有关的巨型IP在乔恩手中同时运作，他扮演的还是三个不同身份，是实打实的宝藏大叔了。今年5月，迪士尼宣布在马上举行的自家“漫展”D23上，乔恩会被命名为“迪士尼传奇”（Disney Legend），因其对迪士尼公司所作出的贡献。

　　早在不声不响成为迪士尼最爱用的电影人之一以前，乔恩早早就与米老鼠家结下了不解情缘——2008年，漫威电影宇宙的开山之作《钢铁侠》就是乔恩担任的导演，2010年的《钢铁侠2》也是他的导演作品，只不过彼时漫威影业还没有被迪士尼收购，2012年以前的MCU电影都是派拉蒙发行的。


《钢铁侠》中唐尼、乔恩与第一任“战争机器”演员泰伦斯·霍华德

　　出生在美国纽约皇后区的乔恩·费儒，算起来还是彼得·帕克的老乡呢，身为犹太人的他，没上完大学就辍学了，跑去华尔街在贝尔斯登公司（就是08年次贷危机里面被摩根大通收购的那家）上了一段时间班，回学校又上了一会儿学，结果还差几个学分可以毕业的时候，又一次辍学了。

     1988年，乔恩搬去芝加哥，想要成为喜剧演员，在几个当地的剧院都表演过。


《追梦赤子心》

　　在芝加哥发展期间，乔恩和西恩·奥斯汀《指环王》系列里面的山姆）共同出演了经典的橄榄球电影《追梦赤子心》，也就是要求鲁迪帮他追求女孩那个富二代。在片场认识了后来人生中合作过多次、生活中成为了挚友的文斯·沃恩。（这部片小编强推，最好看的体育励志电影之一。）

    他还陆续参演了包括《帕克夫人的情人》（“小辣椒”格温妮丝·帕特洛主演的！），《地下室手记》《永远的蝙蝠侠》这也是乔恩第一次接触超级英雄电影


《永远的蝙蝠侠》这张剧照中，最右就是当年的乔恩

　　随后，乔恩搬去了洛杉矶，在1996年自编自演的《全职浪子》中，与文斯·沃恩再度合作，两人都迎来了事业上的突破。1997年，他客串出演了《老友记》，饰演了女主角莫妮卡的一个百万富翁男朋友。

     之后，乔恩一直在各式影视作品中不断出镜，包括《坏东西》《爱与性》（这片儿女主角是老版“凤凰女”法米克·詹森）与《十全大补男》（男主角是最近突然又火了的基努·里维斯）。


《老友记》里面，乔恩演了“莫妮卡”的男朋友、拳击手/百万富翁/发明家

　　直到2001年，乔恩拍摄了自己的导演处女长片作品《搞定》，也是自己担任影片编剧，依然是和好兄弟文斯共同出演。同许多“演而优则导”，选择转换路线退居幕后的导演不一样的是，乔恩成为导演这件事，和他继续当演员当编剧，是完全不冲突的

　　2003年，乔恩开始了和超级英雄电影的再次接触——他在由漫威漫画改编、福斯发行的《超胆侠》中饰演了超胆侠律师所的搭档Foggy。对，就是让“大本”本·阿弗莱克珍妮弗·加纳结缘的那一部。


大本主演的《超胆侠》


后来剧版《超胆侠》里的Foggy由埃尔登·汉森扮演

　　同年秋天，乔恩身为导演，首次尝到了商业上成功的滋味，他执导的《圣诞精灵》威尔·法瑞尔、“小恶魔”彼特·丁拉基等人主演，票房表现不错。

作者：甄甏甏   编辑：甄甏甏

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[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 狮子王 钢铁侠 迪士尼 MCU 乔恩·费儒

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