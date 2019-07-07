









《蜘蛛侠：英雄远征》中，乔恩饰演的哈皮霍根与梅姨暗生情愫





三个与迪士尼有关的巨型IP在乔恩手中同时运作，他扮演的还是三个不同身份，是实打实的宝藏大叔了。今年5月，迪士尼宣布在马上举行的自家“漫展”D23上，乔恩会被命名为“迪士尼传奇”（Disney Legend），因其对迪士尼公司所作出的贡献。













出生在美国纽约皇后区的乔恩·费儒，算起来还是彼得·帕克的老乡呢，身为犹太人的他，没上完大学就辍学了，跑去华尔街在贝尔斯登公司（就是08年次贷危机里面被摩根大通收购的那家）上了一段时间班，回学校又上了一会儿学，结果还差几个学分可以毕业的时候，又一次辍学了。





1988年，乔恩搬去芝加哥，想要成为喜剧演员，在几个当地的剧院都表演过。







《追梦赤子心》















《永远的蝙蝠侠》这张剧照中，最右就是当年的乔恩















《老友记》里面，乔恩演了“莫妮卡”的男朋友、拳击手/百万富翁/发明家















大本主演的《超胆侠》









后来剧版《超胆侠》里的Foggy由埃尔登·汉森扮演







