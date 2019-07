被网友循环次数第二多的歌曲是 《海洋奇缘》 的“How Far I'll Go”,而《冰雪奇缘》与《海洋奇缘》均有两首歌曲入围Top 10。值得一提的是,榜首的两支歌曲均是女主角挣脱束缚、释放真我力量的觉醒之歌。

最受欢迎的迪士尼动画主题曲 Top 10

1.《冰雪奇缘》“Let It Go”2.98亿次播放

2.《海洋奇缘》“How Far I’ll Go”2.05亿次

3.《海洋奇缘》“You’re Welcome”1.81亿次

4. 《赛车总动员》 “Life Is A Highway”1.53亿次

5. 《美女与野兽》 (真人版)“Beauty And The Beast”1.48亿次

6. 《人猿泰山》 “You’ll Be In My Heart”1.32亿次