时光网讯
每个迪士尼粉丝心里都有自己最爱的迪士尼金曲，就连《无敌破坏王2》
都自黑“没有流行主题歌的不配做迪士尼公主”，每部迪士尼动画总有一首“洗脑”歌让你循环播放百听不厌。
近日，北美最大网络音乐平台Spotfiy公布数据评选出最受欢迎的十首迪士尼主题歌，风靡全球的《冰雪奇缘》
神曲“Let It Go”毫无悬念霸占榜首。
被网友循环次数第二多的歌曲是《海洋奇缘》
的“How Far I'll Go”，而《冰雪奇缘》与《海洋奇缘》均有两首歌曲入围Top 10。值得一提的是，榜首的两支歌曲均是女主角挣脱束缚、释放真我力量的觉醒之歌。
最受欢迎的迪士尼动画主题曲 Top 10
1.《冰雪奇缘》“Let It Go”2.98亿次播放
2.《海洋奇缘》“How Far I’ll Go”2.05亿次
3.《海洋奇缘》“You’re Welcome”1.81亿次
5.《美女与野兽》
（真人版）“Beauty And The Beast”1.48亿次
6.《人猿泰山》
“You’ll Be In My Heart”1.32亿次
7.《阿拉丁》
“A Whole New World”1.21亿次
9.《冰雪奇缘》“Love Is An Open Door” 1.13亿次
10.《小美人鱼》
“Under The Sea”1.09亿次
编辑：Joker