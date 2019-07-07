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迪士尼最火洗脑神曲Top 10出炉！

"冰雪奇缘"登顶 LetItGo单平台播放近3亿次

2019-07-07 12:17:02 来源：Mtime时光网

北美最大网络音乐平台Spotfiy最受欢迎的十首迪士尼主题歌排行榜出炉，《冰雪奇缘》洗脑神曲无悬念登顶
　　时光网讯 每个迪士尼粉丝心里都有自己最爱的迪士尼金曲，就连《无敌破坏王2》都自黑“没有流行主题歌的不配做迪士尼公主”，每部迪士尼动画总有一首“洗脑”歌让你循环播放百听不厌。

最洗脑公主歌毫无争议

　　近日，北美最大网络音乐平台Spotfiy公布数据评选出最受欢迎的十首迪士尼主题歌，风靡全球的《冰雪奇缘》神曲“Let It Go”毫无悬念霸占榜首。

　　被网友循环次数第二多的歌曲是《海洋奇缘》的“How Far I'll Go”，而《冰雪奇缘》与《海洋奇缘》均有两首歌曲入围Top 10。值得一提的是，榜首的两支歌曲均是女主角挣脱束缚、释放真我力量的觉醒之歌。

最受欢迎的迪士尼动画主题曲 Top 10

1.《冰雪奇缘》“Let It Go”2.98亿次播放
2.《海洋奇缘》“How Far I’ll Go”2.05亿次
3.《海洋奇缘》“You’re Welcome”1.81亿次
4.《赛车总动员》“Life Is A Highway”1.53亿次
5.《美女与野兽》（真人版）“Beauty And The Beast”1.48亿次
6.《人猿泰山》“You’ll Be In My Heart”1.32亿次
7.《阿拉丁》“A Whole New World”1.21亿次
8.《疯狂动物城》“Try Everything”1.19亿次
9.《冰雪奇缘》“Love Is An Open Door” 1.13亿次
10.《小美人鱼》“Under The Sea”1.09亿次

   编辑：Joker

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 迪士尼 冰雪奇缘 海洋奇缘 美女与野兽 小美人鱼 赛车总动员
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