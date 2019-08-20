Robinsin4月份离开公司之前，年薪是30万美元（200多万人民币），被辞退原因是“对公司造成了伤害”，滥用公司金额为在餐厅和酒店的私人行为付款，还为了自己的私人行程，用掉了德尼罗本人上百万的飞行里程。













在Robinson狂刷《老友记》的同时，她还在高端外卖服务“三番鱼子酱”等餐厅订了午餐和晚餐外卖，用的是公司账户上的钱。在过去的2年中，Robinson在价格不菲的“宝拉餐厅“共花费公司账户金额1.27万美元（接近9万人民币），在各种超市花了8923.2美元（6.3万人民币），打Uber和出租车花了3.2万美元（22.59万人民币，这个价格出租车都可以从美国开到中国了）。









在招聘网站LinkedIn上面，Robinson还写着自己是这家公司的员工，根据同一消息源，德尼罗拒绝为她写工作推荐信。





我算了一下，加上广告和缓冲的时间，假设每集《老友记》要25分钟，55集的话相当于是1375分钟=23个小时左右，分配到4天里面，也就是每天在上班时间看5个多小时美剧，一年挣200多万，还能用公司的钱点什么鱼子酱外卖。





啊，流下了心酸的泪水。