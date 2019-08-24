迪士尼D23粉丝大会首日劲爆资讯一网打尽。

Disney+正式预告片





漫威宇宙













漫威影业再为流媒体平台Disney+打造三部新剧。



















绿巨人布鲁斯·班纳的表妹也将拥有独立剧集。Disney+宣布推出漫威真人剧集《女绿巨人》（She-Hulk）。

































由MCU演员配音的动画《如果...》曝光片段，该剧每集讲述一个独立故事，将反转电影系列的设定。其中一集出现美队黑化，特工卡特化身英国队长；另一集里钢铁侠托尼史塔克变成了银河护卫队的星爵。





星球大战













预告片 影片讲述圣诞老人退休之后，儿子（比尔·哈德尔 饰）继承了他的工作却状况百出，并在圣诞节前突然消失，导致南极圣诞村陷入恐慌，于是妹妹（安娜·肯德里克）决定闯入人类社会寻哥。





皮克斯动画















两年一度的迪士尼D23粉丝大会昨日如期举行，漫威影业、迪士尼影业、皮克斯、卢卡斯影业揭晓多部未来新作，为即将上线的Disney+流媒体平台注入强大内容支持，宣告着迪士尼大举进军小荧幕的决心。

作者：Joker 编辑：Joker