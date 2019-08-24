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迪士尼D23大会漫威星战皮克斯亮大招！

"囧雪"入MCU 唐尼封"传奇" 穆斯林女英雄登场

2019-08-24 10:15:42 来源：Mtime时光网

迪士尼D23粉丝大会首日劲爆资讯一网打尽。

Disney+正式预告片

　　时光网讯 两年一度的迪士尼D23粉丝大会昨日如期举行，漫威影业、迪士尼影业、皮克斯、卢卡斯影业揭晓多部未来新作，为即将上线的Disney+流媒体平台注入强大内容支持，宣告着迪士尼大举进军小荧幕的决心。

漫威宇宙

　　“少狼主”理查德·麦登加入漫威新片《永恒族》之后，又一位《权力的游戏》明星即将加盟MCU。“囧雪”基特·哈灵顿被曝出演漫威超级英雄新片，具体加盟哪部作品或在明天的D23活动上曝光。


　　漫威影业再为流媒体平台Disney+打造三部新剧。



　　《惊奇女士》（Ms Marvel）聚焦漫威首位穆斯林超级英雄，拥有身体变形能力的第四代“惊奇女士”卡玛拉·克汗，该剧由英剧《四个婚礼和一个葬礼》的编剧Bisha K. Ali负责制作及编剧。


　　绿巨人布鲁斯·班纳的表妹也将拥有独立剧集。Disney+宣布推出漫威真人剧集《女绿巨人》（She-Hulk）。


　　另一部Disney+漫威新剧是《月光骑士》（Moon Knight），聚焦被月神复活的雇佣兵马克‧史贝特的超级英雄生涯。


　　此前圣地亚哥动漫展上公布的漫威原创剧集再次亮相D23，更多大家熟悉的MCU角色宣布参演。佩姬·卡特侄女莎朗·卡特将现身《猎鹰与冬兵》，《美国队长》系列当中扮演该角色的艾米丽·万坎普回归。


　　《雷神》系列饰演达西的“破产女孩”凯特·丹宁斯、《蚁人》系列的警察兰道尔·朴加入红女巫与幻视系列剧《旺达·幻视》。


　　由MCU演员配音的动画《如果...》曝光片段，该剧每集讲述一个独立故事，将反转电影系列的设定。其中一集出现美队黑化，特工卡特化身英国队长；另一集里钢铁侠托尼史塔克变成了银河护卫队的星爵。

星球大战

　　

先导预告片

将于11月12日登陆Disney+的“星球大战”真人剧集《曼达洛人》发布正式海报，首支先导预告片曝光，同时《神盾局特工》主演温明娜宣布加盟该剧。

　　《曼达洛人》由漫威宇宙的“哈皮”乔恩·费儒《奇幻森林》《狮子王》）编剧并制作，“红毒蛇”佩德罗·帕斯卡担任主演，《雷神》系列导演塔伊加·维迪提也会执导其中一集。

　　故事时间线将设置在帝国陨落后和第一军团出现前，围绕在远离新共和国掌控的银河系边远星带的的一位独行枪手展开。

 ​​​​
　　粉丝期待已久的欧比旺衍生剧也在D23上官宣，《星球大战》电影系列主演伊万·麦克格雷格确认回归，继续扮演绝地大师欧比旺·肯诺比。


真人影剧

首支正式预告

　　“真狮”版《狮子王》之后，迪士尼将推出“真狗”版《小姐与流浪汉》，影片也在D23上曝光预告片以及海报，重现经典吃意面场景。

　　该片由查理·宾执导，"女武神"泰莎·汤普森、贾斯汀·塞洛克斯、托马斯·曼等参与配音，重新演绎迪士尼1955年的同名经典动画故事。


　　迪士尼经典校园音乐电影《歌舞青春》系列的衍生剧集《歌舞青春：音乐剧》发布预告及主海报。该剧不是续集，也不是重启，而是全新的开始。

预告片

　　《歌舞青春：音乐剧》将剧情设定在电影版结束的15年后，讲述原版角色学弟学妹们重排音乐剧“歌舞青春”的故事，主要角色设定会部分参考电影版的人物。剧集中既有电影版的经典歌曲，也会加入原创新歌。


　　真人电影《诺艾尔》首曝预告及主海报，影片喜剧明星安娜·肯德里克与比尔·哈德尔主演，将于11月12日登陆Disney+。

预告片

　　影片讲述圣诞老人退休之后，儿子（比尔·哈德尔 饰）继承了他的工作却状况百出，并在圣诞节前突然消失，导致南极圣诞村陷入恐慌，于是妹妹（安娜·肯德里克）决定闯入人类社会寻哥。

皮克斯动画

　　皮克斯宣布为Disney+制作两部全新剧集，均为人气迪士尼动画的衍生作品。


　　《怪兽上班去》（Monster at Work）聚焦角色泰勒和米莉从怪兽大学毕业，进入社会的职场生活。


　　《Forky Asks A Question》系列短片以《玩具总动员4》围绕新主角叉叉创作故事，讲述叉叉的十万个为什么。

迪士尼传奇

　　“钢铁侠”小罗伯特·唐尼，“哈皮叔叔”乔恩·费儒（真人版《奇幻森林》《狮子王》与《钢铁侠》导演）、“花木兰”配音温明娜、歌手克里斯蒂·娜阿奎莱拉等明星在今年的D23大会上被授予“迪士尼传奇”称号。





作者：Joker   编辑：Joker

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 漫威 迪士尼 皮克斯 D23
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