时光网讯
两年一度的迪士尼D23粉丝大会昨日如期举行，漫威影业、迪士尼影业、皮克斯、卢卡斯影业揭晓多部未来新作，为即将上线的Disney+流媒体平台注入强大内容支持，宣告着迪士尼大举进军小荧幕的决心。
“少狼主”理查德·麦登加入漫威新片《永恒族》之后，又一位《权力的游戏》
明星即将加盟MCU。“囧雪”基特·哈灵顿
被曝出演漫威超级英雄新片，具体加盟哪部作品或在明天的D23活动上曝光。
漫威影业再为流媒体平台Disney+打造三部新剧。
《惊奇女士》（Ms Marvel）聚焦漫威首位穆斯林超级英雄，拥有身体变形能力的第四代“惊奇女士”卡玛拉·克汗，该剧由英剧《四个婚礼和一个葬礼》
的编剧Bisha K. Ali负责制作及编剧。
绿巨人布鲁斯·班纳的表妹也将拥有独立剧集。Disney+宣布推出漫威真人剧集《女绿巨人》（She-Hulk）。
另一部Disney+漫威新剧是《月光骑士》
（Moon Knight），聚焦被月神复活的雇佣兵马克‧史贝特的超级英雄生涯。
此前圣地亚哥动漫展上公布的漫威原创剧集再次亮相D23，更多大家熟悉的MCU角色宣布参演。佩姬·卡特侄女莎朗·卡特将现身《猎鹰与冬兵》
，《美国队长》系列当中扮演该角色的艾米丽·万坎普回归。
由MCU演员配音的动画《如果...》曝光片段，该剧每集讲述一个独立故事，将反转电影系列的设定。其中一集出现美队黑化，特工卡特化身英国队长；另一集里钢铁侠托尼史塔克变成了银河护卫队的星爵。
星球大战
将于11月12日登陆Disney+的“星球大战”真人剧集《曼达洛人》
发布正式海报，首支先导预告片曝光，同时《神盾局特工》
主演温明娜宣布加盟该剧。
故事时间线将设置在帝国陨落后和第一军团出现前，围绕在远离新共和国掌控的银河系边远星带的的一位独行枪手展开。
粉丝期待已久的欧比旺衍生剧也在D23上官宣，《星球大战》
电影系列主演伊万·麦克格雷格确认回归，继续扮演绝地大师欧比旺·肯诺比。
真人影剧
“真狮”版《狮子王》之后，迪士尼将推出“真狗”版《小姐与流浪汉》
，影片也在D23上曝光预告片以及海报，重现经典吃意面场景。
该片由查理·宾执导，"女武神"泰莎·汤普森、贾斯汀·塞洛克斯、托马斯·曼等参与配音，重新演绎迪士尼1955年的同名经典动画故事。
迪士尼经典校园音乐电影《歌舞青春》
系列的衍生剧集《歌舞青春：音乐剧》发布预告及主海报。该剧不是续集，也不是重启，而是全新的开始。
《歌舞青春：音乐剧》将剧情设定在电影版结束的15年后，讲述原版角色学弟学妹们重排音乐剧“歌舞青春”的故事，主要角色设定会部分参考电影版的人物。剧集中既有电影版的经典歌曲，也会加入原创新歌。
真人电影《诺艾尔》首曝预告及主海报，影片喜剧明星安娜·肯德里克与比尔·哈德尔主演，将于11月12日登陆Disney+。
影片讲述圣诞老人退休之后，儿子（比尔·哈德尔 饰）继承了他的工作却状况百出，并在圣诞节前突然消失，导致南极圣诞村陷入恐慌，于是妹妹（安娜·肯德里克）决定闯入人类社会寻哥。
皮克斯动画
皮克斯宣布为Disney+制作两部全新剧集，均为人气迪士尼动画的衍生作品。
《怪兽上班去》（Monster at Work）聚焦角色泰勒和米莉从怪兽大学毕业，进入社会的职场生活。
《Forky Asks A Question》系列短片以《玩具总动员4》
围绕新主角叉叉创作故事，讲述叉叉的十万个为什么。
迪士尼传奇
“钢铁侠”小罗伯特·唐尼
，“哈皮叔叔”乔恩·费儒（真人版《奇幻森林》《狮子王》与《钢铁侠》导演）、“花木兰”配音温明娜
、歌手克里斯蒂·娜阿奎莱拉等明星在今年的D23大会上被授予“迪士尼传奇”称号。
作者：Joker 编辑：Joker