2019-08-24 12:18:33 来源：Mtime时光网
编辑：Joker
导演：布莱丝·达拉斯..
主演：佩德罗·帕斯卡
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导演：乔治·卢卡斯
主演：马克·哈米尔
Pedro Pascal
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Giancarlo Esposito
Nick Nolte
Gina Carano
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李小兴
17秒前
导演是侏罗纪世界女主？
MIKEATHE-
11小时前
赫尔佐格！牛皮~相当于特吕弗当年参演《第三类接触》~~~PS：虽然是讲曼达洛人·好歹也整个原力者露个脸吧，当Boss也行啊~要不就“Starkiller”？不敢想不敢想哇哈哈
luckybanks_882324686
23小时前
星球大战的故事得多谢衍生剧 来丰满这个大IP，不然两三年等一次正部周期太长了
偏执与狂热13小时前
而且有些人可能不太喜欢那些武士，用其他领域的人物来推广也许效果更好。
毅术家
2019-08-25 23:31
有点意思
俺急啦背笔
2019-08-25 13:12
背景音配挺有感觉的，期待期待！
shaunof
2019-08-25 12:25
墙裂期待。11月12号Disney+会不会整季同时上线呢？
三龙69
2019-08-25 12:03
不看哈皮“狒狒”的脸，但看作品还是挺靠谱的~
火龙果
2019-08-25 12:02
看预告，特效场面还是能有电影七八成的功力。不过决定影片画面质感的还是非特效镜头的拍摄质量。。。摄影水准一单趋于平庸。。。那整片效果大打折扣
coleqi
2019-08-25 10:10
不说连续剧还会以为是电影，666
zhongson
2019-08-25 01:22
要是无垠的太空跟副本能有这特效就好了。
口碑这么好，咋就没人去影院看呢？
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