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帅！"星战"衍生剧《曼达洛人》首发预告

太空游侠"红毒蛇"大开杀戒 "神盾局"温明娜加盟

2019-08-24 12:18:33 来源：Mtime时光网

在今天发布的“星球大战”衍生剧集《曼达洛人》首款预告当中，《权力的游戏》男星“红毒蛇”佩德罗·帕斯卡化身太空独行侠大开杀戒。
　　时光网讯 《星球大战》真人衍生剧集《曼达洛人》在今天的D23迪士尼粉丝大会上首发正式海报及先导预告片，《权力的游戏》男星“红毒蛇”佩德罗·帕斯卡在预告中化身太空独行侠大开杀戒。令影迷惊喜的是，德国新浪潮大师维尔纳·赫尔佐格也在预告当中出现。
　　

　　剧中的故事时间线将设置在帝国陨落后和第一军团出现前，围绕在远离新共和国掌控的银河系边远星带的的一位独行枪手展开。

　　《曼达洛人》由漫威宇宙的“哈皮”乔恩·费儒《奇幻森林》《狮子王》）编开发制作并担任编剧，《雷神》系列导演塔伊加·维迪提也会执导其中一集，据悉在首播之前就已经续订了第二季。

　　该剧由佩德罗·帕斯卡担任主演，其他演员阵容还包括吉娜·卡拉诺尼克·诺特、“炸鸡叔”吉安卡洛·埃斯珀西多和卡尔·韦瑟斯等人，今天《神盾局特工》主演温明娜也宣布加盟。

   编辑：Joker

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关键词： 星球大战 曼达洛人
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