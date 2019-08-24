























2019全球收入最高女演员Top 10

（单位：美元）





1. 斯嘉丽·约翰逊：5600万

2. 索菲娅·维加拉：4410万

3. 瑞茜·威瑟斯彭：3500万

4. 妮可·基德曼：3400万

5. 詹妮弗·安妮斯顿：2800万

6. 卡蕾·库科：2500万

7. 伊丽莎白·莫斯：2400万

8. 玛歌特·罗比：2350万

9. 查理兹·塞隆： 2300万

10. 艾伦·旁派： 2200万





《福布斯》日前还公布了2019年全球收入最高男演员前十名，“巨石”道恩强森以8940万美元登顶，“锤哥”克里斯·海姆斯沃斯以7640万美元紧随其后，“钢铁侠”小罗伯特·唐尼以6600万获得季军。





男演员Top 10年收入的总和5.88亿美元，女演员Top 10年收入的总和2.9亿美元。





2019全球收入最高男演员Top 10 （单位：美元）







1. 道恩·强森 8940万

2. 克里斯·海姆斯沃斯 7640万

3. 小罗伯特·唐尼 6600万

4. 阿克谢·库玛尔 6500万

5. 成龙 5800万

6. 布莱德利·库珀 5700万

７. 亚当·桑德勒 5700万

8. 克里斯·埃文斯 4350万

9. 保罗·路德 4100万

10. 威尔·史密斯 3500万



