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"寡姐"斯嘉丽蝉联全球收入最高女演员

妮可塞隆安妮斯顿上榜 电视女星占半壁江山

2019-08-24 15:39:00 来源：Mtime时光网

斯嘉丽·约翰逊以5600万美元年收入连续第二年登顶《福布斯》全球最赚钱女演员榜单，《复仇者联盟4》以及《黑寡妇》片酬贡献不小。
　　时光网讯 《福布斯》发布2019年全球女演员收入最高Top 10榜单，斯嘉丽·约翰逊连续第二年蝉联榜首，守住全球最赚钱女星桂冠。


　　根据榜单统计的2018年6月1日到2019年6月1日期间税前收入，斯嘉丽·约翰逊以5600万美元年收入登顶，《复仇者联盟4》以及《黑寡妇》独立电影的片酬收益贡献不小。登顶全球影史最卖座电影的《复联4》为“寡姐”斯嘉丽·约翰逊带来大约3500万美元的收入。


　　《摩登家庭》女星索菲娅·维加拉以4410万美元年收入位居亚军， 联手制作了热剧《大小谎言》瑞茜·威瑟斯彭妮可·基德曼以3500万美元与3400万美元居后。



2019全球收入最高女演员Top 10
（单位：美元）

1. 斯嘉丽·约翰逊：5600万
2. 索菲娅·维加拉：4410万
3. 瑞茜·威瑟斯彭：3500万
4. 妮可·基德曼：3400万
5. 詹妮弗·安妮斯顿：2800万
6. 卡蕾·库科：2500万
7. 伊丽莎白·莫斯：2400万
8. 玛歌特·罗比：2350万
9. 查理兹·塞隆： 2300万
10. 艾伦·旁派： 2200万

　　《福布斯》日前还公布了2019年全球收入最高男演员前十名，“巨石”道恩强森以8940万美元登顶，“锤哥”克里斯·海姆斯沃斯以7640万美元紧随其后，“钢铁侠”小罗伯特·唐尼以6600万获得季军。

　　男演员Top 10年收入的总和5.88亿美元，女演员Top 10年收入的总和2.9亿美元。

2019全球收入最高男演员Top 10
（单位：美元）


　　1. 道恩·强森  8940万
　　2. 克里斯·海姆斯沃斯  7640万
　　3. 小罗伯特·唐尼  6600万
　　4. 阿克谢·库玛尔  6500万
　　5. 成龙  5800万
　　6. 布莱德利·库珀  5700万
     ７. 亚当·桑德勒  5700万
　　8. 克里斯·埃文斯  4350万
　　9. 保罗·路德  4100万
　　10. 威尔·史密斯  3500万

　　

   编辑：Joker

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关键词： 斯嘉丽·约翰逊 索菲娅·维加拉 瑞茜·威瑟斯彭 妮可·基德曼 查理兹·塞隆 詹妮弗·安妮斯顿 玛歌特·罗比
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