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Netflix首批华语原创剧集上线日期公布

阵容囊括台湾最火演员吴慷仁刘以豪张孝全

2019-08-27 11:25:03 来源：Mtime时光网

《罪梦者》、《极道千金》、《彼岸之嫁》将目前中国台湾最火的演员都收之囊中。
　　时光网讯  Netflix国际原创总监Erika North 日前在中国台北正式宣布首批三部华语原创内容的上线日期。

　　其中，第一部由贾静雯张孝全范晓萱王柏杰等人演出的《罪梦者》将于10月31日正式上线，刘以豪刘奕儿主演的《极道千金》将于12月6日上线，最后一部吴慷仁搭挡黄姵嘉主演《彼岸之嫁》于2020年1月份与观众见面。

刘以豪《极道千金》宣传照
吴慷仁《彼岸之嫁》
贾静雯《罪梦者》宣传照

　　据悉，除了即将上线的三部华语原创内容外，Netflix近几年也不断增加各式华语影视相关内容，包括《五月天人生无限公司》、《霹雳英雄战纪之刀说异数》、《幸福城市》、《镜文学惊悚剧场》、《谁先爱上他的》《魂囚西门》《后来的我们》《铁探》《你的孩子不是你的孩子》等。

   编辑：hello王小羊

关键词： Netflix 华语原创剧集 吴慷仁 刘以豪 张孝全
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