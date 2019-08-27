过去12小时内，全球影视新闻哪些值得关注？时光网为你甄选。

















漫威新作《永恒族》日前揭晓了主演阵容与角色造型。漫威影业主席凯文·费奇近日在采访里确认，这部MCU第四阶段的重磅作品当中会出现一位公开出柜的男性同性恋角色。费奇没有直接透露这个角色是谁，他告诉《今日美国》节目：“他已经结婚，他有一个家庭，但这只是他人设的一部分。”





02.荷兰弟暗示下一集"蜘蛛侠"和毒液联动









蜘蛛侠脱离MCU似乎已成定局，但下一集蜘蛛侠独立电影还是会拍，也还是汤姆·赫兰德（荷兰弟）主演。近日在费城参加Keystone漫展时，荷兰弟透露：“我们扩展蜘蛛侠世界的新点子非常好，而且会引进很多新角色，和其他人进行跨界。而且下一部电影规模更大，效果更好。”荷兰弟提到和其他人跨界，很有可能是和汤姆·哈迪的毒液进行联动（要不然，索尼怎么可能下决心让蜘蛛侠离开MCU）





02.卷福《路易斯·韦恩》变身猫画家首曝剧照









本尼迪克特·康伯巴奇和《王冠》克莱尔·芙伊联袂的新片《路易斯·韦恩》曝光首张剧照。卷福饰演的维多利亚时代著名的猫画家韦恩首露阵容。芙伊在片中饰演激发韦恩灵感的妻子艾米丽。影片由英剧《那些花儿》导演福田知盛自编自导。该片目前正在伦敦及周边地区热拍，预计10月中旬杀青。









01.小李昆汀现身"好莱坞往事"日本首映式









8月26日，昆汀携小李出席电影《好莱坞往事》日本首映式以及记者会，即将当爹的昆汀看起来状态不错，面色红润时刻保持微笑，看似一身低调的深色穿搭平平无奇，但脚上一双“骚紫色”丝绒皮鞋吸走了在场的全部目光，可以说导演有着独特的时尚品味。小李相比拍戏时曝出的片场照看起来圆润了些，不过身材总体还是保持的不错。该片将于8月30日日本上映。





02."铁雨"续集今日开机定名《首脑会谈》

















01.阿彼察邦新片《记忆》联手蒂尔达斯文顿







