过去12小时内，全球影视新闻哪些值得关注？时光网为你甄选。
8月27日下午，电影《小小的愿望》导演田羽生在微博发布一张照片，宣布“大功终于告成”，照片中正是《小小的愿望》电影截图。该片主演彭昱畅和魏大勋均回复了这条微博，并表示“必须看！”时光网记者对此事向该片片方求证，得到回应称“《小小的愿望》有望回归影院，新档期择日公布。”
《南方车站的聚会》宣布定档12月6日，并曝光了两款定档海报，和几张全新剧照，胡歌、桂纶镁、廖凡、万茜、奇道几个主要角色均有亮相。刁亦男执导的《南方车站的聚会》此次曝光的欢“聚”有“情”主题海报，意在传递出“末路聚会，生猛贺岁”之意。此前该片曾有意在暑期档上映，最终还是定档在年底。
03.Netflix首批华语原创剧集上线日期公布
Netflix国际原创总监Erika North 日前在中国台北正式宣布首批三部华语原创内容的上线日期。其中，第一部由贾静雯、张孝全、范晓萱、王柏杰等人演出的《罪梦者》将于10月31日正式上线，刘以豪、刘奕儿主演的《极道千金》
将于12月6日上线，最后一部吴慷仁搭挡黄姵嘉主演《彼岸之嫁》
于2020年1月份与观众见面。
8月27日，由乌尔善执导的神话史诗电影《封神三部曲》发布开机一周年纪念特辑，片方选取了一年中剧组无数个夙夜奋战的平凡瞬间，传递出影片匠心打磨细节、实力造就封神的决心。该片以三部连拍模式拍摄制作，拍摄周期预计一年半。如何兼顾拍摄时间与电影品质感，是对导演乌尔善乃至整个剧组的终极考验。
漫威新作《永恒族》日前揭晓了主演阵容与角色造型。漫威影业主席凯文·费奇近日在采访里确认，这部MCU第四阶段的重磅作品当中会出现一位公开出柜的男性同性恋角色。费奇没有直接透露这个角色是谁，他告诉《今日美国》节目：“他已经结婚，他有一个家庭，但这只是他人设的一部分。”
02.荷兰弟暗示下一集"蜘蛛侠"和毒液联动
蜘蛛侠脱离MCU似乎已成定局，但下一集蜘蛛侠独立电影还是会拍，也还是汤姆·赫兰德（荷兰弟）主演。近日在费城参加Keystone漫展时，荷兰弟透露：“我们扩展蜘蛛侠世界的新点子非常好，而且会引进很多新角色，和其他人进行跨界。而且下一部电影规模更大，效果更好。”荷兰弟提到和其他人跨界，很有可能是和汤姆·哈迪的毒液进行联动（要不然，索尼怎么可能下决心让蜘蛛侠离开MCU）
02.卷福《路易斯·韦恩》变身猫画家首曝剧照
本尼迪克特·康伯巴奇和《王冠》克莱尔·芙伊联袂的新片《路易斯·韦恩》曝光首张剧照。卷福饰演的维多利亚时代著名的猫画家韦恩首露阵容。芙伊在片中饰演激发韦恩灵感的妻子艾米丽。影片由英剧《那些花儿》导演福田知盛自编自导。该片目前正在伦敦及周边地区热拍，预计10月中旬杀青。
01.小李昆汀现身"好莱坞往事"日本首映式
8月26日，昆汀携小李出席电影《好莱坞往事》日本首映式以及记者会，即将当爹的昆汀看起来状态不错，面色红润时刻保持微笑，看似一身低调的深色穿搭平平无奇，但脚上一双“骚紫色”丝绒皮鞋吸走了在场的全部目光，可以说导演有着独特的时尚品味。小李相比拍戏时曝出的片场照看起来圆润了些，不过身材总体还是保持的不错。该片将于8月30日日本上映。
02."铁雨"续集今日开机定名《首脑会谈》
2017年在韩国上映动员445万观影人次的政治惊悚片《铁雨》
的续集《首脑会谈》
于今日正式开机。该片将继续由梁宇皙执导。继首部《铁雨》讲述了核战危机中分属南北阵营的两位主人公之间的友情故事后，郑雨盛和郭道元将在《铁雨2》中互换南北身份，演绎全新的角色。郑雨盛饰演理性儒雅的韩国总统，而郭道元则饰演朝鲜的强硬派护卫总局长。朝鲜的最高统治者委员长一角将有柳演锡饰演，其形象将完全颠覆人们对朝鲜领导人的固有观念。而该片的原作漫画《首脑会谈：铁雨3》也将于9月23日正式上线。
01.阿彼察邦新片《记忆》联手蒂尔达斯文顿
泰国导演阿彼察邦·韦拉斯哈古的新片《记忆》
(Memoria，暂译)曝光片哥伦比亚片场照，主演蒂尔达·斯文顿现身。影片讲述一个住在哥伦比亚的外国女子总是产生幻觉，于是她试图找到产生幻觉的根源，这将她带到一个小镇里，一切秘密有待揭晓。导演表示他相借该片表现在哥伦比亚暴力的七八十年代，“人们对于事物的想象和恐惧”。该片预计将于明年上映。