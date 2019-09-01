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莫妮卡·贝鲁奇亮相威尼斯电影节

主演作品《不可撤消》导演剪辑版展映

2019-09-01 14:34:10 来源：Mtime时光网

虽然莫妮卡·贝鲁奇今年已经55岁，但在镜头前依然光彩照人。
      时光网讯 日前，意大利著名女星莫妮卡·贝鲁奇亮相威尼斯电影节。虽然莫妮卡·贝鲁奇今年已经55岁，但在镜头前依然光彩照人。

      据悉，莫妮卡·贝鲁奇早年主演的电影《不可撤消》将在今年的威尼斯电影节展映。该片讲述了爱里克斯（莫妮卡·贝鲁奇饰）在回家路途的地下通道里，被一名陌生男子强暴，爱里克斯的男友马库斯为给女友复仇而大开杀戒的故事。

      因为片中过于真实的强奸戏，《不可撤消》上映时曾引起不小的争议。

      影片主创在威尼斯接受采访时透露，展映的导演剪辑版不会新增镜头，不同于老版之处主要是剪辑顺序的变化和个别镜头的精简。

   编辑：羊羊

关键词： 莫妮卡·贝鲁奇 不可撤销
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