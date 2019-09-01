虽然莫妮卡·贝鲁奇今年已经55岁，但在镜头前依然光彩照人。









因为片中过于真实的强奸戏，《不可撤消》上映时曾引起不小的争议。





影片主创在威尼斯接受采访时透露，展映的导演剪辑版不会新增镜头，不同于老版之处主要是剪辑顺序的变化和个别镜头的精简。

编辑：羊羊