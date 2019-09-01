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保罗沃克女儿晒与范迪塞尔女儿合影

“飞车家族”第二代同样是也family

2019-09-01 16:15:59 来源：Mtime时光网

保罗·沃克的女儿Meadow晒出一张与范·迪塞尔的女儿Hanina的合影。
      时光网讯 日前，《速度与激情》系列男星保罗·沃克的女儿Meadow晒出一张与范·迪塞尔的女儿Hanina的合影。“飞车家族”第二代之间同样很有爱。

      2013年，保罗·沃克因车祸意外身亡，当时《速激7》还没有拍摄完成，他的兄弟科迪与卡莱布作为替身为保罗完成了《速激7》的戏份。《速激7》片尾，沃克的角色布莱恩与范·迪塞尔饰演的“唐老大”分道扬镳，拥有了大团圆结局，在“速激”世界中谢幕。


   编辑：羊羊

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关键词： 保罗·沃克 范·迪塞尔
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