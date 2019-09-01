







2013年，保罗·沃克因车祸意外身亡，当时《速激7》还没有拍摄完成，他的兄弟科迪与卡莱布作为替身为保罗完成了《速激7》的戏份。《速激7》片尾，沃克的角色布莱恩与范·迪塞尔饰演的“唐老大”分道扬镳，拥有了大团圆结局，在“速激”世界中谢幕。