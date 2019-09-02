《封面——我的电影故事》采访到了一些当代中国最有影响、最有声望的导演，优秀的电影离不开这些杰出的掌舵手。吴贻弓、谢飞等导演艺术家讲述电影人生中的“小故事”。





从接收“满映”到创建自己的电影制片厂，新中国电影事业始终受到了党和政府的极大重视。广大电影工作者创作了大量反应时代精神的优秀影片，一批表演艺术家深入生活、表现生活，成为观众心目中可敬可亲的精神形象。于蓝、田华、陶玉玲等老一辈电影人的采访报道将在《封面——我的电影故事》节目中先期与观众见面。





田华为中国电影塑造了多位有民族品质、有血有肉的新东方女性形象。在9月1日播出的《封面——我的电影故事》节目中，田华讲述自己第一次“触电”的故事，回忆1949年深秋见到汪洋和水华场景、评价《白毛女》中自己第一个镜头表演和谈论把自己生活经历带入角色的心境。节目中91岁的田华深情地表示：“我是跟着时代走过来的，见证新中国七十周年的发展，党把一个什么不懂的孩子，培养成为一个老文艺战士，我愿意为党和国家做点事情……”





《封面——我的电影故事》采访到了一些当代中国最有影响、最有声望的导演，优秀的电影离不开这些杰出的掌舵手。吴贻弓、谢飞、赵焕章、丁荫楠、滕文骥、郑洞天、王好为、于本正等导演艺术家讲述电影人生中的“小故事”。





1981年，一部农村题材喜剧电影《喜盈门》红遍全国，电影的导演就是上海电影制片厂的导演赵焕章。在1980年代初，他拍出了脍炙人口的“农村三部曲”：《喜盈门》《咱们的牛百岁》《咱们的退伍兵》。89岁的赵焕章在接受采访时，不断地说编剧如何修改打磨剧本、演员如何体验生活，却很少提自己的功劳，显得异常可爱又让人肃然起敬。





同是第四代导演的滕文骥聊的是拍音乐片的体会，郑洞天讲了一段他和丁荫楠在上学时到《烈火中永生》剧组看于蓝演戏并客串演员的经历，王好为谈的是她自己眼中最难拍的电影《哦，香雪》，张华勋则说的是跟着崔嵬拍《小兵张嘎》选小演员的故事……





《封面——我的电影故事》受访嘉宾中，年龄最小的是几位1949年出生的电影人。作为真正的“共和国同龄人”，这些艺术家身上满载着与祖国同呼吸共成长的时代印记。值得尊敬的是，他们仍然活跃在今天的影坛，仍然在创作崭新的作品。





导演王冀邢1949年生于山西。他用现实主义艺术方法创作的电影《焦裕禄》，曾经于1990年在全国引起轰动。他执导的革命历史题材佳作《红星照耀中国》，刚刚于2019年8月上映。





演员王庆祥1949年生于北京。电影《生死抉择》成就了他电影华表奖优秀男演员奖和百花奖最佳男演员奖之路。《一代宗师》《天下粮仓》《北平无战事》等影视剧展现了他极深厚的表演功力。在采访当天王庆祥穿着休闲短裤，根本不像70岁的人，谈起演正气人物，他坦言曾通过银幕向老一辈演员偷艺。





演员王馥荔1949年生于江苏。这位被誉为“天下第一嫂”的演员，其实演过多个复杂角色，在《封面——我的电影故事》，王馥荔就侧重聊了聊电影《日出》中突破很大的翠喜一角的表演。





据悉，《封面——我的电影故事》拍摄采访的对象有两个基本条件，一是年龄要70岁以上，二是有突出的艺术成就，70人名单中多数是导演、演员，但也有编剧、美术、摄影等其他工种杰出的电影工作者。

编辑：汀