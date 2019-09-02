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朱丽·安德鲁斯获威尼斯终身成就金狮奖

主演《音乐之声》《欢乐满人间》永恒经典

2019-09-02 22:08:51 来源：Mtime时光网

朱丽·安德鲁斯主演的《欢乐满人间》和《音乐之声》早已成为影史经典。
      时光网讯 今日，英国老牌电影明星朱丽·安德鲁斯获得今年威尼斯国际电影节终身成就金狮奖。

      朱丽·安德鲁斯1935年10月1日出生于英国，她主演的《欢乐满人间》（1964）和《音乐之声》（1965）为她赢得了巨大的声誉，两部电影也早已成为影史经典。

      除了演员，朱丽·安德鲁斯还是歌手、舞蹈家及戏剧导演 ，同时也是多部畅销儿童读物的作者。

   编辑：羊羊

关键词： 朱莉·安德鲁斯 威尼斯国际电影节
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职业：演员

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主演：朱丽·安德鲁斯

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