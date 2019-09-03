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美国喜剧男星凯文哈特车祸后手术成功

妻子回应媒体：“他会好起来的”

2019-09-03 09:32:47 来源：Mtime时光网

凯文哈特遭遇车祸后，在医院接受了背部手术，目前恢复良好。

　　时光网讯 美国当地时间9月1日凌晨12:45分，美国喜剧男星凯文·哈特在加州卡拉巴萨斯遭遇车祸，背部严重受伤，被紧急送进医院。9月2日哈特的妻子告诉美国媒体，手术进行得非常成功“他将会好起来的。”据悉，哈特还将在医院呆几天观察，出院时间待定。

美国媒体拍到的车祸现场图

　　据外媒报道，9月1日当天他乘坐在1970年普利茅斯梭鱼因为转向问题撞上路基，导致其背部严重受伤。据悉，车内一共有3人，司机和女乘客被困在车内，后座的哈特从车内爬出求救。司机和哈特被送往就近的医院，女乘客则只是轻伤，司机并未发现有酒驾。

　　凯文·哈特最近刚出演了《速度与激情：特别行动》，早前参演的《勇敢者游戏：决战丛林》也有在内地上映。

凯文哈特和强森是好基友

　　今年40岁的哈特是好莱坞目前最红火的黑人喜剧男星，《佐州自救兄弟》系列、《乌龙特工》《定制伴郎》《狱前教育》、美版《触不可及》等片奠定了他的江湖地位。他受伤后，银幕搭档道恩·强森布莱恩·科兰斯顿都有在社交媒体为他祈福。

作者：小火纸   编辑：小火纸

关键词： 凯文哈特 车祸 手术
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职业：演员 | 制作人

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