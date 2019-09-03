



美国媒体拍到的车祸现场图





据外媒报道，9月1日当天他乘坐在1970年普利茅斯梭鱼因为转向问题撞上路基，导致其背部严重受伤。据悉，车内一共有3人，司机和女乘客被困在车内，后座的哈特从车内爬出求救。司机和哈特被送往就近的医院，女乘客则只是轻伤，司机并未发现有酒驾。









凯文哈特和强森是好基友







