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"小K"自曝因性取向错过漫威电影

克里斯汀·斯图尔特再登时尚杂志封面

2019-09-03 16:25:07 来源：Mtime时光网

“小K”克里斯汀·斯图尔特日前登上英国时尚杂志封面，并在采访透露自己因性取向无缘漫威电影“我被完完全全的告知，‘别在公开场合牵着你女朋友的手，你可能就会接到一部漫威电影了’”。
　　时光网讯 随着新版《霹雳娇娃》电影上映的临近，从《暮光之城》系列走出的“文艺电影咖”克里斯汀·斯图尔特又将再次回归商业大片。

　　日前“小K”登上英国时尚杂志封面，并在采访透露自己因性取向无缘漫威电影。“我被完完全全的告知，‘假如你能帮自己个忙，别在公开场合牵着你女朋友的手，你可能就会接到一部漫威电影了’”。



　　斯图尔特完全不在意自己失去了成为超级英雄的机会，因为“我不想跟那种人共事”。









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关键词： 克里斯汀·斯图尔特
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