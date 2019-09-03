“小K”克里斯汀·斯图尔特日前登上英国时尚杂志封面，并在采访透露自己因性取向无缘漫威电影“我被完完全全的告知，‘别在公开场合牵着你女朋友的手，你可能就会接到一部漫威电影了’”。





日前“小K”登上英国时尚杂志封面，并在采访透露自己因性取向无缘漫威电影。“我被完完全全的告知，‘假如你能帮自己个忙，别在公开场合牵着你女朋友的手，你可能就会接到一部漫威电影了’”。













斯图尔特完全不在意自己失去了成为超级英雄的机会，因为“我不想跟那种人共事”。

























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