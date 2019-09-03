2019-09-03 16:25:07 来源：Mtime时光网
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第22届上海国际电影节开幕式红毯
编辑：en
Kristen Stewart
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导演：伊丽莎白·班克斯
主演：克里斯汀·斯图..
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nicotine悠然
6小时前
吸血鬼帕丁森拿下了dc蝙蝠侠 这边小K不和漫威的角色扯点关系 还真不合适
好人C
9小时前
那些酸她这么多年一个提名都没拿到的，跟阿萨亚斯合作的锡尔斯玛利亚得了法国凯撒奖最佳女配角了解一下谢谢。不要张口胡来。
青鳥之瞳
10小时前
所以惊奇队长原本想过找她吗？唔，虽然她长得比布丽·拉尔森好看一点，但是总觉得如果换成她来演又缺乏了布丽·拉尔森那种阳刚之气，虽然她本人的性格其实是比较狂野，但是样子长得还是小家碧玉了一点，好像看习惯了布丽·拉尔森的大方脸也还不错
KingPJ
昨天 16:54
哪个，说啊，漫威那尿性会找同性恋麻烦？说出来都没人信，要是说早点在街上牵手就能接漫威的戏我第一个信好吧
vivian_wang662分钟前
是啊，走政治正确路线好多年了。巴不得塞进去才对吧。
偏执与狂热
昨天 15:04
那就去DC吧，现在基佬百合番成主流了（滑稽）
渔者愚者
昨天 13:39
勇敢做自己的人，很有魅力，支持。
时光用户_1501116222792
昨天 10:54
自己面瘫还婊里婊气
蛋壳93
昨天 10:30
家里有钱，说什么都是底气硬。。。
普罗米修斯A
昨天 10:29
荒淫无度会导致异性恋变同性恋
披着人皮的鬼
昨天 10:10
楼里好像有一只克里斯汀斯图尔特本人……
口碑这么好，咋就没人去影院看呢？
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