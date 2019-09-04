罗伯特·帕丁森首次公开谈接班蝙蝠侠，表示选角消息泄露把他吓坏，怀疑华纳会因此把他抛弃，还透露他曾经跟漫威谈过《银河护卫队》，最后没成。他还在诺兰新片剧组还向导演讨教蝙蝠侠的经验。









就在帕丁森正式试镜之前，有人向媒体泄露了帕丁森即将成为新蝙蝠侠头号人选的消息，一时间全世界都在讨论这个话题。这把帕丁森吓坏了，害怕这些风声和讨论会让华纳兄弟的高层弃用他。





他回忆起那天：“当事情泄露的时候，我感到怒火中烧。所有人都特别沮丧。我团队里的每个人都慌了。我以为这会毁了整件事情。”





由他接班本·阿弗莱克成为新蝙蝠侠的消息曝光之后，网上也出现了不小的反对声，有网友甚至表态“毁我童年”。对于这些负面的声音，帕丁森表示：“说实话，这些比我预期的刻薄程度低得多了。当你处在下风的时候，事情会更有趣。因为期待没那么高”





新蝙蝠侠差点加入银护









今时不同往日，“蝙蝠侠其实是一个非常有趣的角色，我认为（吸引我的）原因是他其实完全没有超能力”。





帕丁森是诺兰新片《信条》男主角之一









帕丁森感慨这个巧合带来的福利就是，他能向诺兰请教所有蝙蝠侠相关的问题。“我问了他蝙蝠战袍这类的事情，如何穿着戏服运动自如。”









马特·里夫斯导演的《蝙蝠侠》将在今年冬季开拍，2021年6月上映。

编辑：Joker