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帕丁森首谈《蝙蝠侠》爆料差点演"银护"

在诺兰剧组得知当选 网友黑他"没想象的刻薄"

2019-09-04 15:32:35 来源：Mtime时光网

罗伯特·帕丁森首次公开谈接班蝙蝠侠，表示选角消息泄露把他吓坏，怀疑华纳会因此把他抛弃，还透露他曾经跟漫威谈过《银河护卫队》，最后没成。他还在诺兰新片剧组还向导演讨教蝙蝠侠的经验。
　　时光网讯 《综艺》杂志近日曝光罗伯特·帕丁森全新写真，采访当中他首次公开谈及成为新一代蝙蝠侠的话题。


　　就在帕丁森正式试镜之前，有人向媒体泄露了帕丁森即将成为新蝙蝠侠头号人选的消息，一时间全世界都在讨论这个话题。这把帕丁森吓坏了，害怕这些风声和讨论会让华纳兄弟的高层弃用他。

　　他回忆起那天：“当事情泄露的时候，我感到怒火中烧。所有人都特别沮丧。我团队里的每个人都慌了。我以为这会毁了整件事情。”

　　由他接班本·阿弗莱克成为新蝙蝠侠的消息曝光之后，网上也出现了不小的反对声，有网友甚至表态“毁我童年”。对于这些负面的声音，帕丁森表示：“说实话，这些比我预期的刻薄程度低得多了。当你处在下风的时候，事情会更有趣。因为期待没那么高”

新蝙蝠侠差点加入银护

　　成为蝙蝠侠之前，帕丁森还差点加入了DC的“对家”漫威。他透露自己曾经在《银河护卫队》开发期间跟漫威碰过头，最后没有达成任何合作。“我不知道自己在追求什么，《暮光》之后在努力转型，我觉得那个方向不是我看到的未来道路。”

　　今时不同往日，“蝙蝠侠其实是一个非常有趣的角色，我认为（吸引我的）原因是他其实完全没有超能力”。

帕丁森是诺兰新片《信条》男主角之一

　　克里斯托弗·诺兰导演的《黑暗骑士》三部曲是公认史上最成功的蝙蝠侠系列。巧的是，罗伯特·帕丁森是在进入诺兰新片《信条》剧组开工的第一天接到新《蝙蝠侠》导演里夫斯的通知，发现自己成为了新任蝙蝠侠。

　　帕丁森感慨这个巧合带来的福利就是，他能向诺兰请教所有蝙蝠侠相关的问题。“我问了他蝙蝠战袍这类的事情，如何穿着戏服运动自如。”


　　马特·里夫斯导演的《蝙蝠侠》将在今年冬季开拍，2021年6月上映。

   编辑：Joker

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 罗伯特·帕丁森 蝙蝠侠
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