时光网讯
《综艺》杂志近日曝光罗伯特·帕丁森
全新写真，采访当中他首次公开谈及成为新一代蝙蝠侠的话题。
就在帕丁森正式试镜之前，有人向媒体泄露了帕丁森即将成为新蝙蝠侠头号人选的消息，一时间全世界都在讨论这个话题。这把帕丁森吓坏了，害怕这些风声和讨论会让华纳兄弟的高层弃用他。
他回忆起那天：“当事情泄露的时候，我感到怒火中烧。所有人都特别沮丧。我团队里的每个人都慌了。我以为这会毁了整件事情。”
由他接班本·阿弗莱克成为新蝙蝠侠的消息曝光之后，网上也出现了不小的反对声，有网友甚至表态“毁我童年”。对于这些负面的声音，帕丁森表示：“说实话，这些比我预期的刻薄程度低得多了。当你处在下风的时候，事情会更有趣。因为期待没那么高”
成为蝙蝠侠之前，帕丁森还差点加入了DC的“对家”漫威。他透露自己曾经在《银河护卫队》
开发期间跟漫威碰过头，最后没有达成任何合作。“我不知道自己在追求什么，《暮光》
之后在努力转型，我觉得那个方向不是我看到的未来道路。”
今时不同往日，“蝙蝠侠其实是一个非常有趣的角色，我认为（吸引我的）原因是他其实完全没有超能力”。
克里斯托弗·诺兰导演的《黑暗骑士》
三部曲是公认史上最成功的蝙蝠侠系列。巧的是，罗伯特·帕丁森是在进入诺兰新片《信条》
剧组开工的第一天接到新《蝙蝠侠》
导演里夫斯的通知，发现自己成为了新任蝙蝠侠。
帕丁森感慨这个巧合带来的福利就是，他能向诺兰请教所有蝙蝠侠相关的问题。“我问了他蝙蝠战袍这类的事情，如何穿着戏服运动自如。”
马特·里夫斯导演的《蝙蝠侠》将在今年冬季开拍，2021年6月上映。
编辑：Joker