2019-09-04 14:42:20 来源：Mtime时光网
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编辑：隐饮
Ziyi Zhang
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dywhisper
5小时前
长的好，身材也好，就是比卧虎藏龙那时候少了点灵气
穿梭时光的狐狸
8小时前
不知道此女和老外前男友交往的时候，是不是也能面不改色的说“就像我吃牛排，一顿两顿还凑合”。
张建军零一
9小时前
不错
Bazinga_72471947
美
olvier
10小时前
真美~
永远的伊苏
11小时前
做演员要有耐心 -你tm早早成名到处傍大腿 当然有耐心是吧
光影透心9分钟前
大腿。。。。。哈哈。。。。。
Mr吴先生
我能说衣服很难看吗？
olvier10小时前
挺好看的
181****1807_840140149小时前
兄弟，借一步说话
186****6234_38168748
12小时前
说实话一直觉得章子怡长得不够大气，这一点并没有随着她年龄的增长而改变。
哈哈哈 她还不大气？人的气场很强好嘛。
186****6234_381687489小时前
她是长了一张争气脸，但也正因为如此才不够大气，所谓不怒自威，像巩俐那样，她是永远做不到的
口碑这么好，咋就没人去影院看呢？
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