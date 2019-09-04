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神采飞扬！章子怡新写真优雅大气

从影20年谈心得 “做演员要有耐心”

2019-09-04 14:42:20 来源：Mtime时光网

章子怡新写真曝光优雅大气，神采飞扬！从影20年谈心得，她认为“演员有关注、有漂亮的衣服、有片酬，但是这一切都是表象，做演员要有耐心。”
        时光网讯 章子怡登上《ELLE》杂志10月刊封面，新写真大片曝光优雅大气，神采飞扬。今年是章子怡从影20年，角色、付出、忍耐、拼搏、伤痛、荣耀……有太多可说。在周年庆之际，《ELLE》杂志在戛纳记录下她的光彩，更记录下她的分享：“演员有关注、有漂亮的衣服、有片酬，但是我觉得这一切都是表象，做演员你要有耐心。”












   编辑：隐饮

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 章子怡
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职业：演员 | 制作人

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