











这一幅画面很多人无法忘怀





戴铁郎先生先后担任美影厂三十多部美术片的动画设计、人物造型、美术设计、导演和编剧工作，热爱美术片事业，热爱生活，热爱科学，喜爱动物，始终以饱满的热情为少年儿童创作动画片，他的影片常以科学知识为题材，具有浓厚的儿童情趣，敢于开拓，充满想象力，为一代又一代人留下了美好的童年记忆，为中国美术片、动画界的“中国学派”、中国民族动画作出了积极贡献。











戴铁郎一生获奖无数，他是水墨动画工艺创始者钱家骏的弟子，曾参与过《小蝌蚪找妈妈》的创作，1981年他和钱家骏联合执导了《九色鹿》。





愿戴铁郎先生一路走好！



