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动画片《黑猫警长》导演戴铁郎去世

联合将中国动画推向世界的人，走了

2019-09-04 21:37:24 来源：Mtime时光网

曾执导《黑猫警长》《九色鹿》等作品的上海美术电影制片厂导演戴铁郎去世，享年89岁。

戴铁郎和黑猫警长玩偶在一起

　　时光网讯 据上海美术电影制片厂微博消息， 著名美术片艺术家、一级导演、国际动画协会（ASIFA）会员、中国美术家协会会员、中国动画学会理事、中国电影家协会会员、享受国务院特殊津贴待遇，动画片《黑猫警长》导演、编剧戴铁郎先生，因病于2019年9月4日19点25分去世，享年89岁。



 　　戴铁郎1930年生，广东惠阳人，生于新加坡，1940年回国。1953年，于北京电影学院毕业，后任上海电影制片厂美术片组、上海美术电影制片厂动画设计、美术设计。参加拍摄的影片主要有《骄傲的将军》《小蝌蚪找妈妈》《牧笛》《草原英雄小姐妹》等。 



　　1979年，任导演兼美术设计。导演的影片有《母鸡搬家》《我的朋友小海豚》《九色鹿》《黑猫警长》《森林小鸟和我》等。其中《我的朋友小海豚》于1982年获意大利国际儿童和青年电影节总统银质奖。  

2015年电影《黑猫警长之翡翠之星》预告

　　《黑猫警长》是中国最早的动画系列片之一，在中国动画史上影响深远；塑造了正义勇敢的黑猫警长、胆小狡猾的一只耳等个性鲜明的卡通形象，受到了广大观众的喜爱，被孩子们誉为“动物明星”，至今仍为人所津津乐道。

    《黑猫警长》荣获广播电影电视部1986~1987年优秀影片奖，其中第一集于1985年获首届中国儿童少年电影童牛奖、第四集于1987年获首届优秀儿童少年电影油娃奖。  

这一幅画面很多人无法忘怀

　　戴铁郎先生先后担任美影厂三十多部美术片的动画设计、人物造型、美术设计、导演和编剧工作，热爱美术片事业，热爱生活，热爱科学，喜爱动物，始终以饱满的热情为少年儿童创作动画片，他的影片常以科学知识为题材，具有浓厚的儿童情趣，敢于开拓，充满想象力，为一代又一代人留下了美好的童年记忆，为中国美术片、动画界的“中国学派”、中国民族动画作出了积极贡献。  



　　戴铁郎一生获奖无数，他是水墨动画工艺创始者钱家骏的弟子，曾参与过《小蝌蚪找妈妈》的创作，1981年他和钱家骏联合执导了《九色鹿》。

　　愿戴铁郎先生一路走好！

   编辑：飒飒

关键词： 戴铁郎 黑猫警长 去世
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戴铁郎

戴铁郎

Tielang Dai

职业：导演 | 编剧 | 美术设计 | 制作人 | 艺术指导

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黑猫警长

黑猫警长 (1984)

7.9

导演：戴铁郎

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