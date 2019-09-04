戴铁郎和黑猫警长玩偶在一起
时光网讯
据上海美术电影制片厂微博消息， 著名美术片艺术家、一级导演、国际动画协会（ASIFA）会员、中国美术家协会会员、中国动画学会理事、中国电影家协会会员、享受国务院特殊津贴待遇，动画片《黑猫警长》
导演、编剧戴铁郎
先生，因病于2019年9月4日19点25分去世，享年89岁。
《黑猫警长》
是中国最早的动画系列片之一，在中国动画史上影响深远；塑造了正义勇敢的黑猫警长、胆小狡猾的一只耳等个性鲜明的卡通形象，受到了广大观众的喜爱，被孩子们誉为“动物明星”，至今仍为人所津津乐道。
《黑猫警长》
荣获广播电影电视部1986~1987年优秀影片奖，其中第一集于1985年获首届中国儿童少年电影童牛奖、第四集于1987年获首届优秀儿童少年电影油娃奖。
戴铁郎先生先后担任美影厂三十多部美术片的动画设计、人物造型、美术设计、导演和编剧工作，热爱美术片事业，热爱生活，热爱科学，喜爱动物，始终以饱满的热情为少年儿童创作动画片，他的影片常以科学知识为题材，具有浓厚的儿童情趣，敢于开拓，充满想象力，为一代又一代人留下了美好的童年记忆，为中国美术片、动画界的“中国学派”、中国民族动画作出了积极贡献。
戴铁郎一生获奖无数，他是水墨动画工艺创始者钱家骏的弟子，曾参与过《小蝌蚪找妈妈》的创作，1981年他和钱家骏联合执导了《九色鹿》。