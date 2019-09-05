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殿堂级时尚摄影师彼得林德伯格去世

无数好莱坞明星写真出自他手 黑白肖像大师

2019-09-05 15:43:06 来源：Mtime时光网

传奇摄影师彼得·林德伯格去世，他生前热衷用镜头展现明星不过分修饰的坦然与真实，曾与无数中外明星合作。
　　时光网讯 9月3日，时尚界的传奇摄影师彼得·林德伯格在巴黎去世，享年74岁。林德伯格的代表作以黑白人物肖像为主流，热衷用镜头展现明星不过分修饰的坦然与真实。


　　林德伯格生前曾为众多顶级时尚杂志与品牌担纲摄影，合作过妮可·基德曼查理兹·塞隆凯特·布兰切特、凯特·温斯莱特、安吉丽娜·朱莉蒂尔达·斯文顿章子怡周迅蕾雅·赛杜艾玛·沃森佩内洛普·克鲁兹露皮塔·尼永奥杰西卡·查斯坦杰克·吉伦哈尔埃迪·雷德梅恩塞缪尔·杰克逊等国内外大牌明星。


　　钟爱黑白风格的林德伯格始终反对photoshop对时尚摄影带来的扭曲，他认为摄影应该捕捉真实而非虚构真相。



作者：Joker   编辑：Joker

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 彼得·林德伯格 写真
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