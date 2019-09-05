网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

仙气缭绕！《诛仙Ⅰ》曝"七脉"海报

肖战李沁潇洒亮相 演绎仙侠世界的恩怨情仇

2019-09-05 11:48:32 来源：Mtime时光网

《诛仙Ⅰ》曝“七脉”海报，张小凡、陆雪琪、碧瑶、田灵儿在仙气缭绕中潇洒亮相，缥缈英气双在线。
       

《诛仙Ⅰ》“七脉”海报-碧瑶

时光网讯 由香港金牌导演程小东执导，改编自萧鼎同名小说的电影《诛仙Ⅰ》即将于9月13日全国公映。该片由肖战李沁、火箭少女101孟美岐领衔主演，唐艺昕特邀出演。片方今日发布“七脉”海报，张小凡、陆雪琪、碧瑶、田灵儿在仙气缭绕中潇洒亮相，缥缈英气双在线。

       在此次曝光的“七脉”海报中，缥缈青云门仙气缭绕，极大还原了原著中对于该门派“法术精妙绝伦，讲究共天地一息”的功法描述，道法、仙剑等代表元素也在此有所展现，碧瑶身后的魔教鬼王宗众人也首次亮相。

       影片从一个平凡少年的成长史出发，呈现了恢弘仙侠世界里错综的恩怨情仇，其中各色有情有义的人物形象也令人印象深刻。在拍摄一场张小凡与大竹峰众弟子吃饭戏份时，肖战本人就曾被入戏时的情绪感染，直言：“在饭桌上大家一起吃饭、斗嘴、给我夹菜，拍那场时就让我有一种我在家与父母在饭桌上吃饭，其乐融融的感觉。”张小凡身边的人都非常有人情味，这些也是故事想要表达的一部分。
 
       

《诛仙Ⅰ》“七脉”海报-张小凡

在原著中，青云门以诛仙剑阵闻名天下，作为天下正道领袖曾多次力挽狂澜，救天下苍生于水火之中。青云门分为通天峰、龙首峰、风回峰、朝阳峰、落霞峰、大竹峰和小竹峰共七脉。七脉会武则是该门派内部的比武大会，最后胜者可得各位师长悉心栽培，主人公张小凡（肖战饰）便是在此会武中凭借“烧火棍”一鸣惊人，由此开启不凡人生。

       此次在电影《诛仙Ⅰ》中，田不易（邱心志饰）、水月大师（叶童饰）、道玄真人（姜大卫饰）、苍松道人（徐少强饰）、曾叔常（梁家仁饰）、商正梁（包小松饰）、天云道人（陈立唯饰）、鬼王（张本煜饰）一众实力演员集结亮相，演绎德高望重的七脉首座，一展豪迈潇洒的侠义之气。

       《诛仙Ⅰ》于9月13日全国公映。




   编辑：隐饮

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 诛仙Ⅰ 肖战 李沁
关注时光网微信

相关文章

相关电影/影人

诛仙Ⅰ

诛仙Ⅰ (2019)

0.0

导演：程小东

主演：肖战 李沁

在线播放

会员评论 (3)

发表

本周热读

1

30部无人问津的国产佳片

口碑这么好，咋就没人去影院看呢？

31
口碑评分这么高，这些电影票房咋就这么低呢？世纪难题
2

她是好莱坞最酷的叛逆少女

薇诺娜·赖德：我享受着变老的过程

30
她曾红透了整个90年代，她曾经和约翰·尼德普在戏里戏外..
3

不是“虐待狂”怎么当导演

盘点那些在片场折磨人的暴君们

吃的了这份苦，才能出好戏？
4

天使男神！基努里维斯55岁生日快乐

拥有1/8中国血统,"疾速追杀3"迎来事业翻红

33
55岁生日快乐，天使男神。
5

重温一波！"复联34"曝光未释出高清照

寡鹰、幻红牵手 美队举锤黑豹飞踢钢铁侠亮相

18
趁着DC《小丑》刷屏之际再来重温一波《复联》吧！

查看更多