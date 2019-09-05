时光网讯
由香港金牌导演程小东
执导，改编自萧鼎同名小说的电影《诛仙Ⅰ》
即将于9月13日全国公映。该片由肖战
、李沁
、火箭少女101孟美岐
领衔主演，唐艺昕特邀出演。片方今日发布“七脉”海报，张小凡、陆雪琪、碧瑶、田灵儿在仙气缭绕中潇洒亮相，缥缈英气双在线。
在此次曝光的“七脉”海报中，缥缈青云门仙气缭绕，极大还原了原著中对于该门派“法术精妙绝伦，讲究共天地一息”的功法描述，道法、仙剑等代表元素也在此有所展现，碧瑶身后的魔教鬼王宗众人也首次亮相。
影片从一个平凡少年的成长史出发，呈现了恢弘仙侠世界里错综的恩怨情仇，其中各色有情有义的人物形象也令人印象深刻。在拍摄一场张小凡与大竹峰众弟子吃饭戏份时，肖战本人就曾被入戏时的情绪感染，直言：“在饭桌上大家一起吃饭、斗嘴、给我夹菜，拍那场时就让我有一种我在家与父母在饭桌上吃饭，其乐融融的感觉。”张小凡身边的人都非常有人情味，这些也是故事想要表达的一部分。
在原著中，青云门以诛仙剑阵闻名天下，作为天下正道领袖曾多次力挽狂澜，救天下苍生于水火之中。青云门分为通天峰、龙首峰、风回峰、朝阳峰、落霞峰、大竹峰和小竹峰共七脉。七脉会武则是该门派内部的比武大会，最后胜者可得各位师长悉心栽培，主人公张小凡（肖战饰）便是在此会武中凭借“烧火棍”一鸣惊人，由此开启不凡人生。
此次在电影《诛仙Ⅰ》
中，田不易（邱心志饰）、水月大师（叶童饰）、道玄真人（姜大卫饰）、苍松道人（徐少强饰）、曾叔常（梁家仁饰）、商正梁（包小松饰）、天云道人（陈立唯饰）、鬼王（张本煜饰）一众实力演员集结亮相，演绎德高望重的七脉首座，一展豪迈潇洒的侠义之气。
编辑：隐饮