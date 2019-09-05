《诛仙Ⅰ》曝“七脉”海报，张小凡、陆雪琪、碧瑶、田灵儿在仙气缭绕中潇洒亮相，缥缈英气双在线。





在此次曝光的“七脉”海报中，缥缈青云门仙气缭绕，极大还原了原著中对于该门派“法术精妙绝伦，讲究共天地一息”的功法描述，道法、仙剑等代表元素也在此有所展现，碧瑶身后的魔教鬼王宗众人也首次亮相。





影片从一个平凡少年的成长史出发，呈现了恢弘仙侠世界里错综的恩怨情仇，其中各色有情有义的人物形象也令人印象深刻。在拍摄一场张小凡与大竹峰众弟子吃饭戏份时，肖战本人就曾被入戏时的情绪感染，直言：“在饭桌上大家一起吃饭、斗嘴、给我夹菜，拍那场时就让我有一种我在家与父母在饭桌上吃饭，其乐融融的感觉。”张小凡身边的人都非常有人情味，这些也是故事想要表达的一部分。

《诛仙Ⅰ》“七脉”海报-张小凡 在原著中，青云门以诛仙剑阵闻名天下，作为天下正道领袖曾多次力挽狂澜，救天下苍生于水火之中。青云门分为通天峰、龙首峰、风回峰、朝阳峰、落霞峰、大竹峰和小竹峰共七脉。七脉会武则是该门派内部的比武大会，最后胜者可得各位师长悉心栽培，主人公张小凡（肖战饰）便是在此会武中凭借“烧火棍”一鸣惊人，由此开启不凡人生。





















编辑：隐饮