《最长一枪》12张全新角色海报，勾勒上海滩“众生相”。杀手老赵为偿还心中多年夙愿，冒险接下经纪人老杜派来的最后一单——竟遇到同时同地、两个雇主、彼此买命的复杂故事。















杀手老赵外冷内热，表面上沉默寡言出手无情，实则善良正直义薄云天，不论是相帮老杜还是义助报童，都在影片阳刚犀利的底色上平添了一丝暖意。王志文的演绎一如既往，精准得无可挑剔。著名影评人史航对此评价道：“心有猛虎，轻嗅蔷薇。我喜欢这部电影，喜欢有关王志文和他孩子的一切。”





王志文 饰 老赵 《最长一枪》中的角色关系盘根错节，其剧本打磨耗时多年，台词历经逐字推敲，精奥简练，拍摄及后期制作过程又耗时三年。以全片的高潮戏份——宴会厅终极决战为例，当时片场地面上满是大型水晶吊灯、杯盘碗盏爆裂后的渣片，但所有演员完全沉浸于角色中，毫无杂念地完成跑动、倒地等各种颇为危险的动作戏份，哪怕是可由替身代劳的背景镜头，夏克立依然亲自上阵，全程躺在地面上甘当“人肉道具”，而且用玻璃碎片标记出鼻、手等具体位置，始终保持固定姿势避免穿帮。





当然，《最长一枪》在细节上的“较真儿”远不止于此。在冬天的墨尔本拍摄冷雨中的打戏，王志文拳拳到肉毫不惜力；余男为《最长一枪》专门去学了京剧的身法和唱腔；已经20余年没再跳过芭蕾的许亚军，幕后排练到腰疼得无法正常坐立……





9月6日，电影《最长一枪》即将全国上映。

















































编辑：隐饮