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《最长一枪》全阵容海报王志文领衔亮相

绚丽繁华&疯狂冒险 展示上海滩"众生相"

2019-09-05 12:07:00 来源：Mtime时光网

《最长一枪》12张全新角色海报，勾勒上海滩“众生相”。杀手老赵为偿还心中多年夙愿，冒险接下经纪人老杜派来的最后一单——竟遇到同时同地、两个雇主、彼此买命的复杂故事。
       时光网讯徐顺利执导、邱欣宇担纲编剧，电影《最长一枪》即将于9月6日全国上映。今日，片方释出12张全新角色海报，领衔主演王志文余男李立群，主演许亚军夏克立高捷余皑磊、赵铭岳、白澍等全员亮相，写意画风将时光定格于那个绚丽繁华，但又充满疯狂和冒险的年代，生死悬念扑面而来。



       看似温平和蔼的钟表手艺人，竟是稳、准、狠、快的杀手老炮儿？《最长一枪》讲述了杀手老赵为偿还心中多年夙愿，冒险接下经纪人老杜派来的最后一单——同时同地、两个雇主、彼此买命。然而，鹬蚌相争，何人得利？在硬碰硬、黑吃黑的十里洋场，拈花一笑，杀机已起……

       杀手老赵外冷内热，表面上沉默寡言出手无情，实则善良正直义薄云天，不论是相帮老杜还是义助报童，都在影片阳刚犀利的底色上平添了一丝暖意。王志文的演绎一如既往，精准得无可挑剔。著名影评人史航对此评价道：“心有猛虎，轻嗅蔷薇。我喜欢这部电影，喜欢有关王志文和他孩子的一切。”

     

王志文 饰 老赵

《最长一枪》中的角色关系盘根错节，其剧本打磨耗时多年，台词历经逐字推敲，精奥简练，拍摄及后期制作过程又耗时三年。以全片的高潮戏份——宴会厅终极决战为例，当时片场地面上满是大型水晶吊灯、杯盘碗盏爆裂后的渣片，但所有演员完全沉浸于角色中，毫无杂念地完成跑动、倒地等各种颇为危险的动作戏份，哪怕是可由替身代劳的背景镜头，夏克立依然亲自上阵，全程躺在地面上甘当“人肉道具”，而且用玻璃碎片标记出鼻、手等具体位置，始终保持固定姿势避免穿帮。

      当然，《最长一枪》在细节上的“较真儿”远不止于此。在冬天的墨尔本拍摄冷雨中的打戏，王志文拳拳到肉毫不惜力；余男为《最长一枪》专门去学了京剧的身法和唱腔；已经20余年没再跳过芭蕾的许亚军，幕后排练到腰疼得无法正常坐立……

       9月6日，电影《最长一枪》即将全国上映。













   编辑：隐饮

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关键词： 最长一枪
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最长一枪 (2019)

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导演：徐顺利

主演：王志文 余男

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