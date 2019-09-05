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高口碑佳片《初恋这首情歌》确认引进

“波西米亚”女主角主演 用音乐诠释青春

2019-09-05 13:37:11 来源：Mtime时光网

影片讲述了面临家庭困窘、父母不和、被老师和同学欺凌等麻烦的14岁少年康纳，为了吸引蕾菲娜的注意，和热爱音乐的朋友们组建了唱街乐队，在对音乐梦想及爱情的追求过程中，找到人生轨迹的故事。
　　

《初恋这首情歌》

时光网讯   由爱尔兰著名导演约翰·卡尼执导，福迪亚·瓦尔什-匹罗露西·宝通、杰克·莱诺、马克·麦克肯纳、艾丹·吉伦等主演的音乐爱情电影《初恋这首情歌》确认引进内地。截止至发稿时间，该片在IMDB评分达8.0分，烂番茄新鲜度高达95%，是一部名副其实的高口碑佳作。

　　《初恋这首情歌》是全国艺联“艺术人生”系列音乐季推出的第四部作品。影片以20世纪80年代的都柏林为背景，讲述了面临家庭困窘、父母不和、被老师和同学欺凌等诸多现实麻烦的14岁少年康纳，为了吸引蕾菲娜的注意，和热爱音乐的朋友们组建了唱街乐队，在对音乐梦想及爱情的追求过程中，找到了自己人生轨迹的故事。

　　曾在《波西米亚狂想曲》中担纲女主的露西·宝通，在本片中饰演女主蕾菲娜，艾丹·吉伦也在影片中有精彩表现。该片将在全国艺联专线上映。

　　在做导演之前，约翰·卡尼在一支独立乐队里弹了三年贝斯，在此期间，他因为参与到音乐MV的录制中，感受到了自己对于电影创作的天赋。他为热爱音乐的影迷拍摄了一连串温馨动人的音乐电影。从《再次出发之纽约遇见你》到《初恋这首情歌》，几部音乐题材作品的爆红令他名声大噪。




　　在《初恋这首情歌》中，音乐是男女主角改变自我和其生活的催化剂，困顿的主角们通过音乐的力量翻开了人生的新篇章；与此同时，约翰·卡尼表达了对于音乐的真切热爱，通过音乐回归初心，同时向经典音乐致敬。

　　但是，《初恋这首情歌》不仅仅是一部音乐主题电影，它将音乐与光影完美结合，以简单直白的内容讲述了青春时代的友谊、爱情、梦想、亲情……展现了无数人的青春年少，让观众沉浸在影片之中，随少年们吟唱初恋情歌。

　　《初恋这首情歌》在约翰·卡尼家乡——爱尔兰都柏林完成拍摄，部分故事桥段取材于导演自身经历，也正是如此，这部影片充满了怀旧情怀与青春洋溢的真实感。影片将于近期公布档期。

   编辑：hello王小羊

关键词： 初恋这首情歌 确认引进
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初恋这首情歌

初恋这首情歌 (2016)

7.7

导演：约翰·卡尼

主演：福迪亚·瓦尔什..

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约翰·卡尼

约翰·卡尼

John Carney

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