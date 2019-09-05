影片讲述了面临家庭困窘、父母不和、被老师和同学欺凌等麻烦的14岁少年康纳，为了吸引蕾菲娜的注意，和热爱音乐的朋友们组建了唱街乐队，在对音乐梦想及爱情的追求过程中，找到人生轨迹的故事。





《初恋这首情歌》是全国艺联“艺术人生”系列音乐季推出的第四部作品。影片以20世纪80年代的都柏林为背景，讲述了面临家庭困窘、父母不和、被老师和同学欺凌等诸多现实麻烦的14岁少年康纳，为了吸引蕾菲娜的注意，和热爱音乐的朋友们组建了唱街乐队，在对音乐梦想及爱情的追求过程中，找到了自己人生轨迹的故事。





曾在《波西米亚狂想曲》中担纲女主的露西·宝通，在本片中饰演女主蕾菲娜，艾丹·吉伦也在影片中有精彩表现。该片将在全国艺联专线上映。





在做导演之前，约翰·卡尼在一支独立乐队里弹了三年贝斯，在此期间，他因为参与到音乐MV的录制中，感受到了自己对于电影创作的天赋。他为热爱音乐的影迷拍摄了一连串温馨动人的音乐电影。从《再次出发之纽约遇见你》到《初恋这首情歌》，几部音乐题材作品的爆红令他名声大噪。













在《初恋这首情歌》中，音乐是男女主角改变自我和其生活的催化剂，困顿的主角们通过音乐的力量翻开了人生的新篇章；与此同时，约翰·卡尼表达了对于音乐的真切热爱，通过音乐回归初心，同时向经典音乐致敬。





但是，《初恋这首情歌》不仅仅是一部音乐主题电影，它将音乐与光影完美结合，以简单直白的内容讲述了青春时代的友谊、爱情、梦想、亲情……展现了无数人的青春年少，让观众沉浸在影片之中，随少年们吟唱初恋情歌。





《初恋这首情歌》在约翰·卡尼家乡——爱尔兰都柏林完成拍摄，部分故事桥段取材于导演自身经历，也正是如此，这部影片充满了怀旧情怀与青春洋溢的真实感。影片将于近期公布档期。