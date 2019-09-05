谈到影片带来的生理上的感受，两位身材高壮的男士表示“全程手心冒汗”、“脑门冒汗”。还有观众甚至因为观影过于紧张“投诉”放映厅内空调太冷，堪称前所未见的观影体验。

时光网讯 第91届奥斯卡金像奖获奖佳作《徒手攀岩》将于9月6日全国上映。今日，片方发布了一支口碑特辑，演员李纯、编剧史航、知名影评人影志等一众业内人士毫不吝赞美之词，距离上映还有一天，目前全国预售正在进行中。

电影《徒手攀岩》记录了当代知名攀岩大师、“全球徒手攀岩第一人”亚历克斯·霍诺德在2017年成功无保护、无协助徒手登顶酋长岩的全过程，影片凭借着过硬的质量和前所未见的奇人奇观，在年初举办的第91届奥斯卡上一举摘得最佳纪录长片奖，与此同时，该片还获得了第72届英国电影学院奖、第43届多伦多国际电影节等多个国际知名奖项大奖。











“刺激”、“震撼”、“奇迹”、“向死而生”、“不亚于任何一部动作片”此次发布的全新口碑特辑中，记录了观众的真实感受。值得一提的是，观影结束后，也有不少观众表达了影片带来的生理上的感受，两位身材高壮的男士表示“全程手心冒汗”、“脑门冒汗”，与其形象产生了颇有趣味的对比。还有观众甚至因为观影过于紧张“投诉”放映厅内空调太冷，堪称前所未见的观影体验。

一位恐高的观众在观影后表达了他关于“恐惧”的见解：“你会时刻觉得他在下一秒就会掉下去，不同于任何好莱坞大片，这种紧张更加逼近与真实的感觉。”对于如何“克服恐惧”，亚历克斯·霍诺德直言：“克服恐惧的最好方法就是不断练习，一次又一次地尝试，直到不再害怕。”