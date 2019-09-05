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中国动画电影百年简史（上篇）

曾经的亚洲第一 《铁扇公主》影响日漫大神

2019-09-05 14:42:33 来源：Mtime时光网

你可曾知道，中国电影在《西游记之大圣归来》《哪吒之魔童降世》之前，就曾有过那么辉煌的时代～
　　时光网讯 昨天，著名动画片导演、编剧，曾创作出《黑猫警长》《九色鹿》等经典动画的戴铁郎老先生去世，享年89岁。

　　辉煌一时的动画“中国学派”偃旗息鼓已有多年，但戴老的离开，还是令人回想起，中国动画曾经拥有的辉煌时代。

　　从《铁扇公主》到如今的《哪吒》，今天，就让我们“画说”中国动画走过的风雨百年。




   编辑：汀

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关键词： 动画电影 铁扇公主 大闹天宫
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