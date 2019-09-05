2019-09-05 14:42:33 来源：Mtime时光网
编辑：汀
导演：万籁鸣
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主演：邱岳峰 富润生
导演：钱家骏
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非得三个字
2小时前
毕竟是有着五千年文明底蕴的中华民族，我从来都对中国在各个方面重返世界第一深信不疑！
时光用户_14940559411411小时前
然而五千年没多少实用价值
渡水1小时前
对于抬杠确实没多少实用价值。
非得三个字17秒前
@时光用户_1494055941141 你美爹建国不过几百年，当上世界第一也还没超过一百年，就你这种贱到骨子里的奴性真的活在一百年前你肯定就是那些追在英国后面整天喊爸爸的奴才！
天晴了_
好贴 收藏 在这些伟人面前感觉自己渺小得像尘埃
TMG首席枪手
不知道会不会提及电视动画的发展历程，总感觉照这图介绍，最后会略过很多重要的片子，如果只是讲动画电影，这一版就可以讲完了……
Leon·S·Kennedy
长知识了，可惜了那么多原画手稿被毁了！
翛鸦
今天的中国动画是有技术没文化
pirate_cat
好帖子！！辛苦了！！！
感动！
黑眼圈rock80
感觉是近期时光网最好的一篇文章，无论文字还是美工，均达天人合一地步，，，AAAAAAAAAAAAA++++++++++++++++++
蕉之目由
八九十年代那回的国产动画确实是出了不少精品，上海美术电影制片厂当年真的是心中的圣地，戴老先生，万古长青
柳梦璃么么哒
只要不浮躁肯定是世界第一 未来动画是中印的天下
仍旧是美日的
口碑这么好，咋就没人去影院看呢？
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