Mtime：克林特，你已经很久没去西班牙了，但你对西班牙的印象很好？





克林特·伊斯特伍德：是的，我以前去过，我拍的那些所谓的“意式西部片”，全都是在西班牙拍摄的，都是意大利、德国和西班牙合拍，乍一看挺乱来的，但这些电影大获成功，对我的影响很大。





Mtime：后来你成为了人人都想合作的导演，但是你已经很久没有自导自演了？





克林特·伊斯特伍德：是的，自从《老爷车》之后就没自导自演了，在此之前大部分都是自导自演，像《不可饶恕》《百万美元宝贝》等等。我在八十年代和沃尔夫冈·彼得森合作了一部电影，那是我第一次尝试让别人来当导演，倒不是说我没有喜欢的导演，而是因为看到一个项目后，你就会有自己的想法，你会觉得自己亲自拍比较好，如果交给其他人，他们的想法可能会不一样，这会浪费很多时间。





Mtime：这部影片吸引你的地方在哪里？





克林特·伊斯特伍德：本片就像是《老爷车》的延续，主角对生活的看法很极端，让人无法容忍，但是他在向周围的人学习，学习永远不会太迟，对我来说这很有吸引力。在本片中，他就在不断学习新东西，只不过有些好，有些坏。





Mtime：本片汇集了一批优秀演员，选角对你来说是否很重要？





克林特·伊斯特伍德：非常重要，对于任何一部影片来说选角都最重要的，你必须选对长相，选对声音，选对背景，选角非常重要。我觉得影史上很多电影都是被选角毁了，我也说不出具体的片子，但是你时不时会觉得，也许某部片子换个演员会好很多。选角非常重要，我们有优秀的演员，比如我们这位……





黛安娜·维斯特：名字都忘了？





克林特·伊斯特伍德：年轻的女士，我们也有好的演员，但是我的要求是完美契合，优秀的演员能提供更多样化的表现，但是好的演员可能只擅长某一类表演，至少在你眼中是这样的，除非他和其他人合作，你才会发现他们还能做其他表演，但很多时候你寻找的就是契合的外形，契合的长相，一切都要契合





Mtime：和他合作什么感觉？





黛安娜·维斯特：感觉很好，他会做即兴表演，我们会在一起即兴表演，很多导演表面上会允许你做即兴表演，实际上还是坚持剧本，但是有时候他喜欢我们的即兴表演，希望编剧不要看到这个采访，胜过剧本，说我们就这么拍吧，所以很自由，他会给你一个自由的范围，并且让你觉得很有安全感。