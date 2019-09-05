威尼斯电影节期间，时光网专访了《孟买玫瑰》导演吉塔姜利·饶，听她聊聊手绘动画的魅力。









吉塔姜利·饶一直以来都亲自投入到动画创作当中——她带领着一支由动画师和色彩专家组成的队伍，同时也担任了影片了导演和剪辑。





影片背景设置在她的家乡孟买，聚焦彼此相互联系的不同的人，讲述他们在贫民窟里努力求生的故事，而影片的核心，是有关于一个印度教女人和一位穆斯林男人之间注定倍受阻挠的爱情。





Kamala（Cycli Khare 配音）是一名美丽的俱乐部舞者，她为了躲避一场包办婚姻而离开了她重病的父亲和年轻的妹妹。而Samil（Amit Deondi 配音）在父母被杀之后离开了克什米尔。

吉塔姜利·饶





《孟买玫瑰》同时也是对宝莱坞电影的致敬，混合了魔术一般的梦幻镜头，全程充斥着颇具活力的音乐。电影在威尼斯收获了如潮的好评，《综艺》网站评论其为“精致的导演处女长片“。《每日银幕》称影片完美地处理了孟买平民窟中的”心碎与希望”，而在条件恶劣的环境中，“死亡永远虎视眈眈，但梦幻的宝莱坞式结局，只需要一张电影票就能达成。”







出生于建筑师家庭，吉塔姜利·饶在孟买Sir J.J.实用艺术学院中学习纯艺术。大学毕业后她成为了一名动画师，后来创作了独立短片《人造彩虹》，并获得了一系列国际大奖，这其中包括2006年戛纳影评人周单元最佳短片奖。





吉塔姜利·饶同样也是一名女演员，她曾出演过Shoojit Sircar导演2018年拍摄的电影《十月》。在威尼斯电影节期间，时光网也专访了这位电影人。





历时８年完成《孟买玫瑰》

“手绘动画拥有更长久生命力”





时光网：带着第一部长片电影来威尼斯是种怎样的体验？





吉塔姜利·饶：如同做梦一样。当影片在这里首映完，我心里感觉“哦，这终于发生了！这不是梦，我也没有从梦里醒来！”我们为了能够来到这里付出了很多，但我之前的两部短片曾经在戛纳放映过，所以这部《孟买玫瑰》也有很大可能会参加三大电影节，最终我们来到了威尼斯，我很开心。





这是我第一次来到这里，我去过两次戛纳，还有一次担任了戛纳电影节的评委，所以我知道能够入围电影节是一件难以预料的事情——因为它们都代表着不同的文化。我的影片入围了威尼斯的国际影评人周单元，这也是我在戛纳入围的单元。但是对我来说，最重要的是，我可以听听观众对影片的评价。









首先你希望放映过程中不会出现任何故障，然后你希望知道观众对这部作品的看法。我接下来的几天还会在威尼斯，所以我希望能有机会看看其他电影。我会陆续看看其他电影，其他导演的作品，看看我会有什么灵感。在过去的两年，我一直忙于制作《孟买玫瑰》，我没有太多的时间做别的事情，所以我现在很开心有机会看到其他优秀的作品。





时光网：《孟买玫瑰》花费了你多长时间？





吉塔姜利·饶：我花了六年时间找到投资，然后又花了两年时间制作——从我们找到投资的那一天开始，到完成影片，一共用了21个月。我本来计划是五年时间完成电影，但是它最终在两年之内制作完成了，因为我花了太多时间找投资。





在那段时间里，我就专心制作短片《真实爱情故事》，那部作品和这部电影哟这相同的主演，我带着它去到了戛纳，而那次经历也让我获得了拍摄长跑的机会，告诉大家，这才是故事原本的样子，同时也加快了我得到投资的步伐。这部作品在2014年问世，到了2016年我身边已经有很多制片人了，然后我们在2017年开始制作。











时光网：你是一个动画师，同时也是一名导演。你创作《孟买玫瑰》的时候，一共和几位动画师一起共事过？





吉塔姜利·饶：大概8-10名动画师，一般大制作的动画电影需要大概200名动画师。





时光网：为什么只用到了这么少的人手？





吉塔姜利·饶：这是一部投资很小的作品，非常作者化，所以我更喜欢用很少的动画师，训练他们达到我想要的风格。虽然人数很少但是他们都很优秀，他们工作很长时间，然后他们又把工作交给助理动画师来完成。我们大概有10名助理动画师。制作中人数最多的部分是填色师——我们最开始有5个填色师，后来增加到了60个。





时光网：你可以解释一下整个动画制作过程吗？











吉塔姜利·饶：动画师用铅笔画出画面，填色师一帧一帧地填充颜色。这是一部纯手工的电影——他们并不需要了解动画，但是需要拥有一帧一帧填色的耐心。他们的创作要符合我的风格，我可以填充画面的第一帧到最后一帧。我了解动画，我能画画，也知道自己的风格。





所以我们打破了以往的方式——动画师可以画画但是他们不需要填色，而负责填色则不需要了解动画。但是两拨人在一起，我们就成了一个很强的团队。





时光网：你最开始画完了整部电影的所有画面？





吉塔姜利·饶：是的，我个人风格很强。我从我们熟悉的分镜头开始，这是在故事板之前的一个环节，对于我们来说，这是一个视觉版的剧本。我亲自做这件事，是因为这些带有情绪的画面中，你可以创作出时间性、你的角色、你想要传达的情感，你的对白，音乐等等。





也就是说在动画师和填色师接手之前，你已经在分镜头里完成了整部电影。这是电影的一份蓝图，是一份不可改变的剧本。











时光网：你为什么喜欢手绘动画，而不是其他形式的动画？





吉塔姜利·饶：我是个画家，我在艺术学校学习过，所以我喜欢画画。我自学了动画的知识。1994年我离开学校，那会并没有动画课程——甚至压根没有动画工业。所以我念完艺术学校后，开始为一家动画工作室工作，那里人们只画手绘动画，然后用35mm的相机，以传统的形式把它们拍摄出来。我在那里做了六年，我学习表演也经历了相似的情况。





我在一家剧院学习表演，但是我不是那么喜欢真人电影。无论任何艺术形式，我都更喜欢传统经典的风格，我不喜欢因为技术发展而改变的艺术。所以我喜欢经典舞蹈、经典的喜剧，而对我来说，手绘代表着经典动画。现在我们拥有能够将动画做成3D的技术，人们也在这么做，这当然很好。但是我认为手绘，以及用手创作的作品，拥有更长久的生命力。









我用了6年时间来创作这部电影，而这相比那些未来感的电影时间更长点。现在《侏罗纪公园》看起来都过时了——它的故事很棒，但是技术不那么新颖了，还有很多电影像它一样，包括动画电影，我不想让我的作品也成为其中一员。我喜欢经典的形式，是因为我想让它们活得更长久一些。为此你可以付出任何努力。手绘、人工着色动画是一个艰难的过程，但非常值得。



